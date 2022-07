Ristorante le chiede di pagare il doppio per aver mangiato troppo: ecco la reazione dell'influencer

La formula “all you can eat”, per definizione, prevede il pagamento di una cifra fissa indipendentemente da quanto si mangia. Per una tiktoker inglese, però, non è stato così. Come ha raccontato Poppy Jones sul suo profilo TikTok, raccogliendo subito migliaia di visualizzazioni, un ristorante le ha chiesto di pagare il doppio. Un caso di fat shaming che la giovane ha voluto denunciare e condividere con i sui follower.

Fat shaming nel ristorante “all you can eat”

Il racconto è arrivato in risposta alla provocazione di un’altra utente di TikTok che aveva chiesto “qual è il modo più strano in cui hai subito fat shaming”.

Poppy Jones ha quindi raccontato l’episodio avvenuto in un ristorante alla you can eat. “Ho mangiato a un buffet all you can eat ma quando è arrivato il conto mi sono accorta che mi volevano far pagare il doppio”, ha detto la ragazza. Dopo una accesa discussione con il personale del locale, è riuscita a pagare solo per un unico menù.

Costretta a intraprendere un percorso di body positivity

Inoltre, ha aggiunto, la giovane tiktoker, nonostante insieme a lei ci fosse un suo ex fidanzato, il conto per due persone è stato chiesto a lei.

Una situazione che, come raccontato dalla giovane, le ha creato un disagio psicologico che l’ha costretta a intraprendere un difficile percorso di “body positivity” allo scopo di preservare la sua salute mentale.

Body shaming e body positivity sono temi sempre più trattati sui social, soprattutto dagli utenti più giovani.

Body shaming, anche Burioni nella bufera

Poche settimane fa anche il noto virologo Roberto Burioni era stato accusato di body shaming. L’episodio è avvenuto su Twitter, dove Burioni aveva risposto a una sostenitrice della Lega con una frase allusiva che accompagnava la foto della donna. Molte le reazioni di sdegno al tweet del virologo, che poco dopo aveva rimosso la risposta incriminata.