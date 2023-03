Ristorante derubato 9 volte a Isola Vicentina, ladro filmato da telecamere: "Abbiamo denunciato, ma è inutile"

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Per 9 volte in pochi mesi avrebbe svaligiato sempre lo stesso locale in provincia di Vicenza, per la disperazione dei proprietari. Non è stato ancora acciuffato il ladro responsabile dei furti all’Hosteria 2.0 di Isola Vicentina, ma le vittime sono certi che dietro i colpi reiterati ci sia una sola persona. Anche se solo gli ultimi tre sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza, in questi video si vede lo stesso uomo, riconosciuto dal titolare e dalla madre.

L’amarezza dei titolari

“Io sono schifata, demoralizzata e mio figlio ancora peggio. È sfiancante sia a livello economico, ma soprattutto a livello psicologico” dice al Corriere del Veneto Margaret Mercurio, madre del titolare dell’osteria Andrea Tuppolano.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Isola Vicentina dove si trova l’osteria bersaglio del ladro

“Abbiamo denunciato ogni colpo ai carabinieri ma sembra che questo non basti. A questo punto gli lascio le chiavi del ristorante – ha detto ancora con amara ironia – almeno in questo modo non mi provoca altri danni per entrare”.

La vicenda

Il ladro ha cominciato a prendere di mira l’osteria dallo scorso settembre e già nell’arco di circa un mese era riuscito a mettere a segno quattro colpi.

Per i primi due furti lo scassinatore è entrato dalla cantina sfondando poi la porta d’accesso alla sala principale. Nelle volte successive ha forzato l’entrata della veranda causando in ogni caso sempre gravi danni all’attività.

L’uomo ha portato via in totale una somma di circa 15mila euro tra contanti, bottiglie di vino, liquori e generi alimentari. I proprietari hanno speso inoltre migliaia di euro, per i serramenti scardinati dal ladro nei ripetuti saccheggi e nel tentativo di trovare nuove soluzioni per cercare di ostacolarlo.

I furti

Per le consistenti perdite economiche causate dai colpi, i titolari sono stati costretti a tenere chiusa l’osteria per diversi tempo, da novembre a gennaio.

Ma il ladro non è sembrato desistere e con la ripresa dell’attività è tornato a colpire: l’uomo si sarebbe introdotto più volte nel locale dalle aperture di aerazione interrate che danno sul piano stradale e nell’ultimo furto sarebbe riuscito a farsi strada da una fenditura sopra la porta principale.

Secondo quanto riportato da Fanpage, la madre del titolare sostiene che il ladro sia stato identificato: “Sappiamo tutti chi è” racconta “lo sappiamo noi, lo sanno i carabinieri e lo sa la Procura ma lui continua a rubare indisturbato dal nostro locale”.

“I carabinieri però ci dicono che devono prenderlo in flagranza, ma non succede mai” aggiunge la donna.