Rissa tra più di 100 adolescenti vicino la stazione a Bergamo: spedizione punitiva finisce a coltellate

Il centro di Bergamo è stato teatro di una rissa con coltelli e catene tra oltre 100 adolescenti, perlopiù minorenni, nata da una spedizione punitiva per vendicare il precedente pestaggio di un ragazzo disabile. Lo scontro è durato un’ora e si è concluso con un paio di feriti, una denuncia e diverse identificazioni.

La rissa in centro

Nel tardo pomeriggio di domenica 20 agosto più di 100 ragazzi tra i 15 e i 18 anni sono stati protagonisti di una rissa avvenuta incentro a Bergamo.

Lo scontro è avvenuto tra i Propilei di Porta Nuova e piazzale Marconi. Circa 80 ragazzi provenienti da zone di Zingonia, Verdello e Ponte San Pietro, arrivati a Bergamo in treno, hanno raggiunto sugli scalini dei Propilei un 15enne e il suo gruppo.

Secondo la ricostruzione, si sarebbe trattato di una spedizione punitiva. Pochi giorni prima, infatti, il 15enne avrebbe picchiato un coetaneo disabile.

Per questo motivo il gruppo, guidato dal fratello del ragazzo disabile, avrebbe deciso di raggiungerlo in centro a Bergamo, dove è stato trovato insieme a una trentina di amici.

Una volta raggiunto, lo hanno colpito ripetutamente con calci, pugni e con una catena del motorino.

Gli 80 ragazzi hanno poi tentato di disperdersi lungo viale Papa Giovanni o verso la stazione, ma sono presto stati raggiunti dai 30 che si trovavano insieme al ragazzo aggredito.

Da lì ha avuto inizio la vera e propria rissa, durante la quale sono stati utilizzati anche dei coltelli.

Alcuni feriti

Alla fine dello scontro, il 15enne, bersaglio del gruppo, ha riportato solo qualche livido, tanto da non rendere necessario il trasporto in pronto soccorso.

Altri ragazzi hanno, invece, riportato alcune ferite. Due in particolare, sono rimasti feriti dalle lame dei coltelli utilizzati, ma in modo non grave.

I feriti potrebbero, però, essere molti di più, dato che tanti dei partecipanti si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle volanti dei carabinieri.

La denuncia e le identificazioni

La rissa è durata un’ora in tutto. Le forze dell’ordine sono arrivati sul posto poco dopo le 18 e hanno presidiato la zona fino alle 20:30.

Alcuni dei ragazzi che hanno partecipato allo scontro sono stati identificati in questura, mentre un 17enne è stato denunciato per il possesso di un coltello.

“Domani sarò prima al Comando e poi in Questura per comprendere bene questo fenomeno e capire che tipo di iniziative porre in essere” ha dichiarato con un comunicato Sergio Gandi, vicesindaco e assessore alla Sicurezza di Bergamo.

“Nel frattempo le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato decine di questi ragazzi” ha aggiunto.