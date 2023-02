Rissa tra mamme alla gara di danza dei figli: intervengono i carabinieri, competizione sospesa

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Da gara di ballo a incubo, con la danza che ha dovuto lasciare spazio alla tensione. A Guidonia Montecelio, comune della città metropolitana di Roma, un’importante competizione destinata a bambini e adolescenti, l’Msp Dance Cup, è stata sospesa in seguito a una rissa scoppiata tra alcuni genitori. Per placare gli animi sono dovuti intervenire i carabinieri.

Il problema dei posti a sedere

All’evento, incentrato su hip hop, acrobatico e danza moderna, avrebbero preso parte tutte le scuole di ballo della Capitale. A causa delle numerose presenze andate forse oltre le aspettative tra giovani danzatori, genitori, parenti e amici, la capienza della struttura non avrebbe retto.

Nonostante il pagamento del biglietto, in tanti infatti non sono riusciti a trovare né parcheggi idonei per le proprie auto né posti a sedere all’interno della struttura per assistere alla gara. A scatenare la rissa sarebbe stato un malinteso provocato dalla mancanza dello spazio adeguato sugli spalti.

Il fatto è accaduto a Guidonia Montecelio (Roma)

La rissa tra mamme

Secondo quanto si apprende, una coppia di genitori in mezzo alla calca non appena ha notato liberi due posti si è fiondata, nonostante vi fossero appoggiate due giacche, prontamente spostate. All’arrivo dei proprietari degli indumenti, che hanno reclamato le loro sedute, la situazione è degenerata nel giro di pochi istanti.

Non sono mancati insulti, minacce e persino colpi di borse tra le mamme. Davanti a tutti i presenti increduli è scoppiato un vero putiferio, che ha spinto i carabinieri a intervenire e allontanare i genitori.

La sospensione della gara

Vista la tensione accumulata e la ressa per assistere alla competizione, le forze dell’ordine hanno parlato con gli organizzatori per fare in modo di limitare gli accessi. Come scrive ‘Repubblica’ dopo qualche contrattazione si è deciso di far ballare solo i bambini più grandi.

Per tutti gli altri la gara è stata sospesa con amarezza. Ma le problematiche non sono finite lì: nel parcheggio a causa delle numerose macchine in doppia fila a bloccare l’uscita qualcuno dei presenti ha dovuto chiamare il carro attrezzi.