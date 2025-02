Rissa tra bande rivali a Latina, 3 arresti per tentato omicidio: 16 giovani identificati, emesso DASPO Willy

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre giovani sono stati arrestati a Latina con l’accusa di tentato omicidio dopo una violenta rissa tra gruppi rivali. L’episodio è avvenuto lo scorso 23 novembre nella zona Pub della città, quando una disputa tra bande è degenerata in un’aggressione armata. Le indagini sull’accaduto hanno portato all’arresto nei primi giorni di febbraio.

Cosa è successo a Latina

La sera del 23 novembre, intorno alle 23:30, una violenta rissa è scoppiata nella cosiddetta zona Pub di Latina. Due gruppi di giovani si sono scontrati in un episodio durato meno di un minuto, dopo il quale i partecipanti si sono allontanati. Tuttavia, come riporta il sito della Polizia di Stato, dopo appena 15 minuti, alcuni ragazzi, tra cui i tre arrestati, sono tornati sul posto armati di coltello e accompagnati da altri amici.

Le conseguenze dell’aggressione

Durante la seconda aggressione, due giovani, un sedicenne e un diciottenne, sono stati attaccati violentemente. Un terzo giovane, un minorenne che cercava di calmare le acque, è stato ferito al collo. All’arrivo della polizia, tre ragazzi sono stati trovati feriti con arma da taglio, e uno di loro, un sedicenne, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Indagini e arresti

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno permesso di identificare i sospettati e ricostruire il contesto criminale. I gruppi coinvolti, noti come gruppo Colosseo e gruppo Q4, erano composti principalmente da minori. Le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state fondamentali per l’identificazione dei responsabili.

Provvedimenti giudiziari

Alla fine delle indagini, la Procura della Repubblica di Latina e la Procura dei Minori di Roma hanno deferito 16 soggetti, di cui nove minorenni. Tre giovani, di età compresa tra i diciotto e i diciannove anni, sono stati denunciati per tentato omicidio plurimo in concorso. Il GIP di Latina ha emesso la misura della custodia cautelare in carcere per i tre indagati, eseguita questa mattina.

Misure preventive

Considerata la gravità dei fatti e il rischio di reiterazione, il Questore di Latina ha disposto il DASPO Willy per i 16 soggetti identificati. Questi provvedimenti sono attualmente in corso di esecuzione da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Latina.

Un contesto allarmante

È particolarmente preoccupante che tali gravi episodi siano avvenuti in un contesto apparentemente ordinario. Nessuno dei 16 giovani identificati e denunciati aveva precedenti penali, essendo tutti incensurati.

Fonte foto: IPA