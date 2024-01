Rissa sul volo per le Canarie, aereo costretto ad atterrare in Portogallo: sette fatti scendere, un arresto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Rissa ad alta quota su un aereo di linea. È stato un viaggio da dimenticare quello dei passeggeri di un volo Ryanair partito da Londra e diretto a Lanzarote nelle Isole Canarie: il comandante è stato costretto a un atterraggio di emergenza in Portogallo a causa di una violenta lite scoppiata a bordo tra alcuni passeggeri.

Rissa sul volo Ryanair per le Canarie

L’episodio è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 19 gennaio. L’aereo, un volo Ryanair partito in mattinata dall’aeroporto di Londra Luton sarebbe dovuto atterrare poco dopo le 12 allo scalo di Lanzarote, nelle Isole Canarie.

Come riferisce il tabloid britannico The Sun, dopo meno di tre ore dalla partenza, mentre l’aereo sorvolava il Portogallo, sarebbe scoppiata una violenta rissa tra diversi passeggeri che gli assistenti di volo non sono riusciti a placare.

Il comandante ha così fatto richiesta per un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Faro, dove l’aereo ha toccato terra poco prima delle 11.

Sette passeggeri fatti scendere, un arresto

Immediato l’intervento della polizia portoghese all’aeroporto di Faro. Secondo quanto riferito dalla polizia, sette passeggeri coinvolti nella rissa sono stati fatti scendere a forza dall’aereo.

Uno di loro è anche stato arrestato per resistenza ai poliziotti. Da quanto emerso, sarebbero tutti cittadini britannici.

Fonte foto: ANSA

Cosa è successo sul volo

Ancora da chiarire con esattezza cosa sia successo e come sia scoppiata la rissa a bordo del volo Ryanair, la compagnia aerea non ha finora rilasciato dichiarazioni in merito.

Stando ad alcune testimonianze raccolte da The Sun, i sette, sia uomini che donne, si erano fatti notare fin da subito perché visibilmente ubriachi, urlavano e imprecavano.

Poi ad un certo punto si sarebbe scatenato il caos, forse a causa di una parola di troppo, una richiesta di calmarsi, da parte di qualche altro passeggero. Inutile l’intervento degli assistenti di volo, quindi la decisione del comandante di atterrare.