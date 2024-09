Rissa sul palco dei Jane's Addiction, Perry Farrell aggredisce il chitarrista Dave Navarro: il video

Volano le mani tra i Jane’s Addiction. Il cantante del gruppo alternative rock californiano, Perry Farrell, ha preso a pugni il suo chitarrista Dave Navarro dal nulla nel bel mezzo di una loro esibizione a Boston. L’aggressione è avvenuta di punto in bianco sul palco, davanti ai centinaia di smartphone del pubblico che stavano riprendendo il concerto della reunion dopo 14 anni di separazione. La scena è stata immortalata in diversi video, che hanno fatto velocemente il giro del web.

L’aggressione di Perry Farrell

Nei tanti filmati rimbalzati sui social si vede Farrell dare all’improvviso una spallata al chitarrista e avvicinarsi a lui con fare minaccioso, urlandogli insulti in faccia e cercando anche di prenderlo a pugni.

Immediato l’intervento del bassista Paul Eric Avery e della crew per separare il frontman da Dave Navarro (ex dei Red Hot Chili Peppers) che, visibilmente sorpreso, cercava di difendersi.

La rissa con Dave Navarro

Le immagini mostrano i membri dello staff dei Jane’s Addiction bloccare Farrell mentre continua a dimenarsi e le luci del palco si abbassano tra i fischi dei fan. Alcuni componenti della band torneranno poi sul palco soltanto per chiedere scusa al pubblico, abbracciandosi e facendo il segno della pace, ma il concerto verrà definitivamente sospeso.

Alcuni degli spettatori presenti all’esibizione hanno commentato sui social che le storie tese tra cantante e chitarrista erano iniziate già nella canzone precedente con le urla di Farrell a Navarro.

La reunion dei Jane’s addiction

Cosa abbia fatto scattare il frontman non è ancora chiaro, forse un assolo ritenuto dal cantante troppo lungo, probabilmente per le tensioni emerse dopo le precedenti esibizioni, in particolare in quella di una settimana prima a New York, per la quale Farrell aveva chiesto scusa.

La band, all’apice a cavallo tra gli anni ’80 ’90 con il suo mix di rock psichedelico, punk e heavy metal, è impegnato nel tour reunion, dopo che per anni il bassista e trai i membri fondatori, Eric Avery, si era rifiutato di ricostituire la band.