Rissa in Salento: quattro feriti a Torre dell'Orso, uno in codice rosso all'ospedale

Rissa a Torre dell’Orso, in provincia di Lecce (Salento). Quattro i ragazzi che sono stati feriti nel cuore della notte, uno dei quali è finito in ospedale in codice rosso.

Rissa in Salento, cosa sappiamo della dinamica

I fatti si sono svolti intorno alle 2 di notte, per la precisione a Torre dell’Orso, località turistica tra le più famose del Salento, situata in provincia di Lecce.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Lecce, che, allertati dai testimoni, sono intervenuti sul posto per sedare la rissa, stanno proseguendo le indagini. Al momento non si conosce né il numero preciso di persone coinvolte, né le ragioni che hanno scatenato la lite.

Le investigazioni potrebbero portare anche all’individuazione di altri partecipanti.

Rissa a Lecce, quattro feriti: uno in codice rosso all’ospedale

Insieme alle forze dell’ordine, sul posto è giunto anche il personale sanitario. Quattro i feriti, una dei quali è stato trasportato in ospedale, in codice rosso.