Rissa e spari a Sant'Anastasia vicino Napoli davanti al McDonald's: due feriti gravi, giovane rischia la vita

Un 24enne si trova ricoverato in gravissime condizioni al Santobono di Napoli dopo essere rimasto coinvolto in una rissa, con tanto di spari, a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Il giovane, secondo quanto emerso, è stato ferito in modo grave al termine di un litigio nato davanti al fast food McDonald’s all’alba di domenica 29 ottobre.

Rissa e spari davanti al McDonald’s

L’episodio è stato registrato attorno alle 5 di domenica 29 ottobre, quando a Sant’Anastasia sono stati uditi degli spari. A esplodere i colpi sono stati due gruppi di giovani, tutti sulla ventina, protagonisti di una violenta rissa davanti al McDonald’s del paese.

I due gruppi, composti da giovani tra i 20 e i 24 anni, si sono affrontati prima a mani nude, poi sarebbero ricorsi all’aiuto di catene, mazze e infine pistole. E da una delle armi è arrivato il colpo che ha centrato un 24enne, ferito in modo grave.

Gravi due giovani

Nella rissa, come detto, è rimasto ferito in maniera grave un 24enne. Il giovane, secondo quanto trapela, sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco ed è stato trasportato in gravissime condizioni al Santobono di Napoli.

Per lui le condizioni sarebbero critiche e sarebbe in pericolo di vita.

Cure ospedaliere anche per un altro giovane, un 22enne, rimasto ferito gravemente alla testa e in altre parti del corpo dopo essere stato picchiato con violenza con una mazza da baseball.

Il giovane, fa sapere il Corriere del Mezzogiorno, si trova ricoverato ad Acerra presso la clinica Villa dei Fiori. Il 22enne, emerge, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini sulla rissa

Sul posto, oltre il personale del 118 che ha prestato le prime cure e il primo soccorso ai giovani feriti, sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna.

Agli uomini dell’Arma spetterà ricostruire quanto accaduto, per accertare le responsabilità e capire il motivo da cui è scaturita la violenta rissa terminata a colpi di pistola davanti al fast food del paese.

Per far ciò le forze dell’ordine si avvarranno delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso i momenti precedenti e successivi al ferimento dei due ragazzi.