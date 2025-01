Rissa alla stazione di Tortona ad Alessandria, 19enne morto accoltellato: gli stavano rubando il monopattino

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un ragazzo di 19 anni, Ange Jordan Tchombiap, è stato accoltellato a morte davanti alla stazione di Tortona mentre tentava di difendere il suo monopattino da un tentativo di furto. Il giovane, di origini camerunensi, viveva da due mesi in provincia di Alessandria. Un sospettato è già stato fermato. Il caso ricorda l’omicidio di Cristian Martinelli, avvenuto nel 2022.

Rissa alla stazione di Tortona

L’aggressione è avvenuta intorno alle 13:00 del 30 gennaio davanti alla stazione ferroviaria di Tortona. Secondo le prime ricostruzioni, il 19enne sarebbe intervenuto per impedire il furto del suo monopattino, venendo colpito con più fendenti al torace.

Alcuni testimoni hanno raccontato che la vittima era entrata in stazione poco prima, forse per acquistare un biglietto o per una consumazione al bar. Proprio in quel momento, si sarebbe accorto del tentativo di furto e avrebbe cercato di riprendersi il mezzo, scatenando la colluttazione con l’aggressore.

Il direttore del centro di accoglienza “Isola Bella”, dove il giovane risiedeva, ha confermato la sua identità.

Morto un 19enne

Ange Jordan Tchombiap è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il giovane viveva da soli due mesi in provincia di Alessandria ed era ospite di una struttura di accoglienza.

Gli inquirenti hanno già fermato un sospettato, che potrebbe essere uno degli aggressori coinvolti. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali complici.

Caso simile in provincia di Alessandria

L’omicidio di Ange Jordan Tchombiap riporta alla memoria altri episodi simili, come l’uomo trovato morto sulla linea del tram a Milano o un altro caso di violenza avvenuto sempre in provincia di Alessandria.

Il 14 ottobre 2022, alla stazione ferroviaria di Casale Monferrato, il 34enne Cristian Martinelli morì in seguito alle gravi ferite riportate durante un pestaggio.

Il giovane venne avvicinato da un gruppo di ragazzi e uno di loro gli strappò gli occhiali da sole. Poi venne aggredito con calcio e pugni. Sono state confermate tre condanne, mentre un quinto imputato, che all’epoca dei fatti aveva meno di 18 anni, ha chiesto e ottenuto dal tribunale per i minorenni la messa alla prova.