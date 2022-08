Rischio scottature con il Bimby, attenzione al misurino: l'avviso dell'azienda produttrice del robot da cucina

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

L’elevata pressione che si crea durante la cottura dei cibi nel Bimby, a causa di un difetto al misurino, potrebbe portare “la fuoriuscita improvvisa e incontrollata del cibo e, in rari casi, provocare ustioni”. A lanciare l’allerta è la Vorwerk, l’azienda che produce il famoso robot da cucina. La società ha comunicato di aver riscontrato il malfunzionamento in alcuni casi, nonostante sottolinei che il “problema si presenta in rarissime occasioni – talvolta legate anche a un eccessivo riempimento del boccale – e con determinate ricette”.

L’avviso

L’avviso a scopo precauzionale riguarda gli 8 milioni di modelli TM5 e TM6 venduti nel mondo e tutti i precedenti nel caso si utilizzi il misurino TM6 a tenuta salda.

La Vorwerk spiega nel comunicato che “sul Bimby TM6 il misurino è conformato in modo che durante la cottura possa fuoriuscire sufficiente vapore lungo i bordi del boccale. Tuttavia, durante la cottura e nell’esecuzione di alcune ricette, gli ingredienti possono salire verso l’alto, addensarsi e impedire il passaggio del vapore. Di conseguenza, in rarissimi casi può instaurarsi una pressione elevata all’interno del boccale, che può causare la fuoriuscita improvvisa e incontrollata del cibo e, in rari casi, provocare ustioni.”

“La probabilità di un simile evento – precisa ancora l’azienda – aumenta se si supera il livello di riempimento degli ingredienti raccomandato.”

Il rimedio

Per evitare rischi l’azienda raccomanda, quindi, ai propri clienti di utilizzare il cestello al posto del misurino.

Nelle cotture (o sobbolliture) a temperature maggiori o uguali a 95°C, si dovrebbe utilizzare sempre il cestello al posto del misurino TM6 – specifica ancora l’azienda. Il misurino TM6 si fissa perfettamente al coperchio del boccale invece il cestello si appoggia liberamente sulla parte superiore del coperchio, è permeabile al vapore e previene anche gli eventuali schizzi di cibo dal boccale. Questa è una misura semplice ma necessaria che difficilmente influirà sull’esperienza di cottura, ma può prevenire il verificarsi di questo potenziale problema.

Aggiornate le ricette

Nell’evidenziare come il “rispetto dei massimi standard di sicurezza” sia “prioritario”, la Vorwerk ha aggiornato le ricette presenti in “Modalità Guidata” così da avvisare il consumatore in tempo sull’accorgimento da prendere.