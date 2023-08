Rischio crollo per il ghiacciaio di Val Ferret, la Protezione Civile lancia allerta: coprifuoco ed evacuazione

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

C’è rischio di crollo per il ghiacciaio in Val Ferret. La Protezione Civile del Comune di Courmayeur ha lanciato l’allerta gialla, aumentando il livello di rischio ai piedi del ghiacciaio. La Protezione Civile ha diramato l’allerta per rischio idrogeologico e vietato il transito nella zona. All’aerea sottoposta a monitoraggio possono accedere solo residenti, affittuari e proprietari di esercizi commerciali.

Allerta ghiacciaio

Non è la prima volta che questa estate la Protezione Civile deve comunicare l’allerta per il ghiacciaio di Val Ferret. Dal 2013 a oggi, quando è iniziato il monitoraggio, sono stati diversi gli episodi e l’ultimo, prima dell’attuale allerta, è avvenuto solo lo scorso luglio.

Come il mese scorso, la Protezione Civile ha chiuso strade e vietato l’accesso a tutti coloro che non hanno una motivazione per circolare nella zona (come residenti e proprietari di attività). Inoltre ha evacuato alcune baite più a rischio in caso di crollo e ha indetto un coprifuoco.

Fonte foto: ANSA Secondo Greenpeace e CGI i ghiacciai entro il 2060 si ridurranno fino dell’80%, aggravando la siccità

Coprifuoco ed evacuazioni

La Protezione Civile ha lanciato l’allerta per il ghiacciaio di Val Ferret. Nell’ordinanza si legge che a partire dalle ore 19:30 è fatto divieto assoluto di transito per i veicoli e le persone lungo la strada comunale della Val Ferrett. La zona coinvolta va dall’intersezione del Meyen fino a Planpincieux.

Al coprifuoco si aggiunge anche l’avviso di evacuazione per alcune baite più esposte al pericolo in caso di crollo. Scatta anche la sospensione del servizio del trasporto pubblico locale a monte di La Palud in salita, mentre in discesa resta attivo lungo la strada della Montitta per “consentire l’evacuazione dalle zone a monte dell’area a rischio”.

Il ghiacciaio

La zona coinvolta nell’allarme prende in considerazione uno scenario di volume di ghiaccio, con potenziale di crollo, compreso tra 200 mila e 300 mila metri cubi.

Tra le aree interessate da rischio glaciologico nel Comune di Courmayeur ci sono le località di Planpicieux e Mayen, che distano circa 5 chilometri da Courmayeur.