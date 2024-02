Rischio colera sulla nave da crociera alle Mauritius, bloccata per sospetta epidemia: passeggeri in quarantena

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una nave da crociera della Norwegian Cruise Line con oltre 2mila passeggeri a bordo è stata costretta alla quarantena al largo delle coste di Mauritius per il timore di un’epidemia di colera.

La paura del colera e i passeggeri in quarantena

La notizia è stata diffusa dal ‘New York Post’. Nella giornata di domenica 25 febbraio la Norwegian Dawn è stata allontanata dal molo di Port Louis, la capitale della nazione dell’Africa orientale, a causa di “potenziali rischi per la salute” dopo che 15 passeggeri sono stati messi in isolamento a bordo. Lo ha reso noto l’Autorità portuale di Mauritius.

Come riferito da un portavoce della Norwegian Cruise Line, i passeggeri isolati sono stati sottoposti a test dopo aver iniziato ad accusare i sintomi di una malattia allo stomaco. Diversi media hanno riportato che si sospettava che la malattia allo stomaco fosse il colera.

La scoperta dopo i test sui passeggeri della nave da crociera

Il direttore del ministero della Salute di Mauritius, Bhooshun Ori, ha rivelato che i risultati dei test hanno stabilito che non c’erano prove di colera a bordo e che i passeggeri malati stavano combattendo, in realtà, una gastroenterite.

Lo stesso Bhooshun Ori ha poi aggiunto che i passeggeri malati si sono “completamente ristabiliti“.

Il via libera alla nave da crociera dalle autorità di Mauritius

Alla fine, le autorità di Mauritius hanno dato il via libera all’attracco alla nave da crociera, che trasportava 2.184 passeggeri e 1.026 membri dell’equipaggio. La nave Norwegian Dawn era partita per un viaggio di 12 notti da Città del Capo, in Sudafrica, alla volta di Port Louis il 13 febbraio.

Nel suo comunicato iniziale, l’autorità di Mauritius aveva dichiarato che “la decisione di non permettere alla nave da crociera di accedere alla banchina è stata presa per evitare rischi per la salute”, aggiungendo che “la salute e la sicurezza dei passeggeri e quella del Paese nel suo complesso sono di primaria importanza per le autorità”.