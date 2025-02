Ripulivano i distributori automatici, serie di colpi a Messina: due arresti per furto aggravato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati a Messina per furto aggravato, dopo essere stati sorpresi a svuotare i distributori automatici in diverse zone della città. Gli arresti sono avvenuti il 14 e il 17 febbraio, quando i due sono stati colti in flagrante dalle forze dell’ordine.

Dettagli sugli arresti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo arresto è avvenuto il 14 febbraio, quando un 23enne è stato sorpreso mentre manometteva un distributore automatico al capolinea del tram in zona Annunziata. Nonostante il tentativo di fuga, è stato fermato e trovato in possesso del denaro appena sottratto.

Secondo arresto

Il secondo episodio si è verificato il 17 febbraio, quando un 32enne è stato arrestato per lo stesso reato in un’area commerciale della zona sud della città. Anche in questo caso, l’uomo è stato colto in flagrante mentre svuotava un distributore automatico.

Indagini e conseguenze

Dagli accertamenti è emerso che i due non erano nuovi a tali azioni, avendo ripetutamente preso di mira diversi distributori in città. Dopo la convalida degli arresti, l’Autorità Giudiziaria ha imposto al 23enne il divieto di dimora nella provincia di Messina, mentre il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Presunzione di innocenza

È importante sottolineare che, in questa fase delle indagini preliminari, i due indagati sono da considerarsi innocenti fino a prova contraria, come garantito dal diritto di cronaca costituzionalmente protetto.

Fonte foto: IPA