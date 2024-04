Rinvenuto cadavere a Cagliari, nelle acque del porticciolo turistico di Marina Piccola: è giallo sull'identità

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragico ritrovamento a Cagliari, al porticciolo turistico di Marina Piccola, dove il cadavere di un uomo in mare è stato notato da un passante che ha subito dato l’allarme. La vittima, apparentemente tra i 60 e 70 anni, non é stata ancora identificata.

Il macabro ritrovamento è avvenuto nella mattinata di martedì 9 aprile, come riportato da L’Unione Sarda.

Il corpo senza vita dell’uomo é stato recuperato, sotto la Sella del Diavolo, dai vigili del fuoco (arrivati con i mezzi navali) e dai militari della Capitaneria.

L’identità della vittima

Aveva indosso pantaloncini e maglietta e nessun documento. Sono in corso le ricerche di eventuali altri effetti personali.

Il cadavere é stato portato su un gommone della Guardia Costiera nel porticciolo davanti alla sede della Capitaneria. I dovuti accertamenti sono stati svolti da un medico legale, arrivato sul posto.

Di quanto accaduto é stata avvisata la Procura, che sta coordinando le attività.

Un altro corpo ritrovato a Castellammare di Stabia (Napoli)

Lo scorso lunedì 8 aprile il corpo di un altro uomo è stato ritrovato carbonizzato all’interno di un’auto coinvolta in un incendio a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dopo una richiesta di intervento ai vigili del fuoco arrivata attorno alle 6.30.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire le cause dell’incendio. Non è però ancora chiara l’esatta dinamica che ha portato al rogo della vettura che, secondo quanto si apprende, apparterrebbe a un commerciante del luogo.

La vettura, una Suzuki Swift, è stata data alle fiamme in via Napoli, quasi al confine con Torre Annunziata, e per l’uomo all’interno non c’è stato nulla da fare.