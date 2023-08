Rintracciato e arrestato Sacha Chang, accusato di due omicidi a Montaldo di Mondovì: era in fuga da 3 giorni

Sacha Chang, il ventunenne olandese accusato di aver ucciso il padre e un amico di famiglia a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo, è stato rintracciato e arrestato dopo una fuga durata 3 giorni e 2 notti.

Il ritrovamento

Stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, nella mattinata di venerdì 18 agosto il giovane è stato trovato in una chiesetta in zona Cappella, vicino all’abitato di Torre dove erano in corso le ricerche, dove si era rifugiato per ripararsi dalle forti piogge.

Ad avvistarlo sono stati i cacciatori, mentre stava dormendo su una panchina, in via Sant’Elena, davanti alla chiesetta di San Bernardo verso la località Cappelle nel comune di Torre Mondovì, nel Cuneese, in direzione di Pamparato. Ha passato la notte nella chiesetta per ripararsi dalle forti piogge.

La fuga è finita attorno alle ore 10. Un passaparola veloce tra i carabinieri con il messaggio “Preso” ha confermato la cattura. Il 21enne è in buone condizioni fisiche nonostante le tante ore passate nei boschi, senza cibo e vestito solo di maglietta (che non aveva addosso al momento dell’arresto) e pantaloni.

Una volta bloccato, da 3 carabinieri della stazione di Limone Piemonte, che hanno accertato anche che fosse ormai disarmato, il giovane non ha opposto resistenza e, con lo sguardo perso nel vuoto, non ha proferito parola.

Il 21enne è stato poi portato in ospedale.

Il messaggio del presidente della Provincia di Cuneo

La notizia dell’arresto di Sacha Chang è stata confermata sulla pagina Facebook della Provincia di Cuneo. Il commento del presidente della Provincia Luca Robaldo: “Sono stato informato dal Prefetto Triolo della cattura del fuggitivo Sacha Chang, olandese, 21 anni, accusato di aver ucciso mercoledì 16 agosto a Montaldo Mondovì il padre Chainfa Chang e l’uomo che li ospitava da qualche giorno, Lambertus (Bert) Ter Horst”.

Il messaggio social del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo prosegue così: “Sono rimasto in contatto per tutto questo tempo con il Sindaco di Montaldo Mondovì, Giovanni Balbo, al quale ho rinnovato alla Comunità da lui guidata la vicinanza di tutti i cittadini della Granda. Parimenti, esprimo l’apprezzamento dell’intera provincia alle Forze dell’Ordine coinvolte nella ricerca e nelle indagini”.

Il duplice omicidio di Montaldo di Mondovì

Sacha Chang è accusato di aver ucciso con un coltello da cucina nel pomeriggio di mercoledì 16 agosto il padre, Chainfa Chang, dii 65 anni, e di aver ferito l’amico di famiglia Lambertus Ter Horst, di 59 anni, poi deceduto in seguito al ricovero in ospedale a Torino.