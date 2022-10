Ringo Starr malato: l'ex Beatle colpito da disturbo sconosciuto, concerti annullati e fan preoccupati

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

L’ex Beatle Ringo Starr è stato colpito da un disturbo sconosciuto che lo ha costretto a rimandare almeno due date del suo tour.

L’82enne Ringo Starr avrebbe dovuto esibirsi al Four Winds Casino di New Buffalo, in Michigan.

Ma a un paio d’ore dall’inizio dello spettacolo gli organizzatori hanno pubblicato un cartello: “Spettacolo cancellato”.

Ringo Starr non ha il Covid-19

La notizia è stata diffusa dalla Cnn e, come detto, attualmente non si conoscono dettagli sul tipo di disturbo che ha colpito il celebre musicista.

Tutto ciò che si sa è che non si tratta di coronavirus e che la voce di Starr non può sostenere un concerto.

Ringo Starr e la sua ‘All Starr Band’ erano in tour per una serie di concerti attraverso gli Usa. Gli altri membri della band sono Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Hamish Stuart, Warren Ham e Gregg Bissonette.

Il comunicato stampa del casinò

L’ufficio stampa del Four Winds Casino ha rilasciato una breve dichiarazione tramite i suoi canali social:

“Ringo è malato e sperava di poter andare avanti, da qui la decisione tardiva, ma ha influito sulla sua voce, quindi lo spettacolo di stasera, che dovrebbe iniziare tra poche ore, è stato cancellato. Ringo non ha il Covid. Ringo e la band inviano Peace and Love a tutti i fan che sono usciti stasera, e sperano di vedervi presto”.

Ringo Starr stacanovista musicale

Nonostante l’età, Ringo Starr è ancora un musicista polistrumentista attivo e vitale. Lo scorso luglio ha festeggiato i suoi 82 anni con il consueto ‘Peace and Love party’.

A metà settembre l’ex batterista dei Beatles ha annunciato l’uscita di ‘EP3’, un nuovo disco composto da quattro tracce e registrato a Los Angeles con alcuni mostri sacri della scena musicale, come Steve Lukather (Toto), Linda Perry (4 Non Blondes), Dave Koz, José Antonio Rodriguez e Bruce Sugar.

Ep3 è già disponibile in formato digitale e uscirà in vinile il prossimo 18 novembre.

Oggi l’interruzione per un male sconosciuto del lungo tour che lo ha portato a viaggiare attraverso gli States.

Oltre alla passione per la musica, Ringo Starr esprime il suo estro artistico anche dipingendo quadri.