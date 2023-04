Rincari bollette gas e luce con aumento del costo dell'energia: come avere lo sconto col bonus riscaldamento

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Le bollette di luce e gas tornano ad aumentare dopo che nei primi mesi del 2023 i prezzi dell’energia sono rientrati a livelli sostenibili. Ad annunciare la stangata in arrivo è stato il presidente dell’Autorità di regolazione Arera, Stefano Besseghini, prevedendo “quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo (rispettivamente di più del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre)”. Tenuto conto di questi rincari all’orizzonte, il prossimo inverno per le famiglie italiane dovrebbe scattare uno sconto sulle tariffe di luce e gas come previsto dal Decreto Bollette.

Bollette di nuovo in aumento: c’è il bonus riscaldamento

Come ricordato da ‘Repubblica’, all’articolo 3 del provvedimento approvato a fine marzo, il governo ha stabilito che dal primo ottobre al 31 dicembre 2023 tutte le utenze che non ricevono il bonus sociale, riceveranno un contributo “erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche”, ma solo se in quei tre mesi la media dei prezzi del gas sul mercato all’ingrosso supererà quota 45 euro al megawattora.

Fonte foto: ANSA

Uno scenario che, stando alle previsioni del numero uno di Arera, sembrerebbe profilarsi proprio a partire dal terzo trimestre del 2023: “Le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi – ha sottolineato – hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente” ha sottolineato Stefano Besseghini in audizione alla Camera, spiegando se nel primo e nel secondo trimestre è stato registrato un calo evidente delle tariffe sulle bollette rispetto alla fine del 2022, negli ultimi mesi di quest’anno il costo dell’energia tornerà a salire anche fino al +15%.

Bollette di nuovo in aumento: le previsioni di Arera

“Nel mese di gennaio 2023 – ha affermato Besseghini – si è registrata una riduzione pari al 34,2% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo (quella con consumi medi di 1.400 mc/annui) rispetto a dicembre 2022. Ciò è stato determinato dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale (-35,9%), dovuta al calo della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale, dal lieve aumento legato alla spesa per il trasporto e per la gestione del contatore (+0,3%) e dal nuovo livello di copertura degli oneri di sistema prevista dalla Legge di bilancio per l’anno 2023 (+1,4%)”.

Secondo i dati riportati dal presidente di Arera, anche a febbraio un’ulteriore diminuzione del 13% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo mentre a marzo 2023 si è registrato un ulteriore calo del 13,4% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo sul mese precedente, anche per effetto degli aiuti del Governo.

Bonus luce e gas, la precisazione di Arera

In audizione alla Camera Besseghini ha precisato che il provvedimento riguarderà la bolletta della luce, non quella del gas. La legge infatti fa riferimento ai “clienti domestici residenti”, una tipologia di utenze che esiste solo per la luce. Ma secondo il numero uno di Arera, la norma permette così “di raggiungere tutta l’utenza domestica residente e di erogare il contributo indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento”.

Starà al Governo decidere se restringere o specificare i criteri per accedere al bonus riscaldamento, per adesso rivolto a tutti gli utenti domestici oltre la soglia di 12mila euro di Isee, sulla base dell’andamento delle quotazioni dell’energia nei prossimi mesi.