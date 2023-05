Rimprovera dei ragazzi e viene pestato a sangue in un ristorante di Luino: l'aggressione e la fuga

Ha rimproverato un gruppo di ragazzi che stavano facendo chiasso ed è stato pestato a sangue, finendo al pronto soccorso con 15 giorni di prognosi.

L’episodio, riportato dal Corriere della Sera e verificatosi a Luino, in provincia di Varese, ha visto protagonista, suo malgrado, un uomo di 59 anni.

L’aggressione all’interno del ristorante

Un taglio profondo al volto, una lesione al timpano e tanta rabbia: è questa la fotografia che emerge dal pestaggio subito dal 59enne che è stato aggredito lunedì sera, intorno alle 21, in un ristorante di viale Amendola a Luino, lo stradone che dalla nota passeggiata del lungolago conduce alla stazione internazionale.

La situazione è degenerata nel momento in cui l’uomo ha rimproverato un gruppo di persone, tre ragazzi e tre ragazze, che stavano facendo rumore.

In particolare, il 59enne ha chiesto ai giovani di abbassare il tono di voce e di assumere un atteggiamento più educato. Questi ultimi lo hanno prima insultato e poi menato: uno dei ragazzi seduto al tavolo si è alzato, lo ha raggiunto e gli ha rifilato dei colpi violenti al volto.

L’intervento dei carabinieri e dei soccorsi

Dopo il pestaggio i giovani si sono dati alla fuga. Sul posto sono quindi giunti i carabinieri del Radiomobile di Luino e un’ambulanza che ha trasportato il ferito, ancora sotto choc per quanto avvenuto, al pronto soccorso della città lacustre dove è entrato in codice verde attorno alle 22. Nel nosocomio è stato medicato. Le ferite ricevute guariranno entro 15 giorni.

Fonte foto: ANSA

Luino, la settima scorsa un altro pestaggio

Esattamente una settimana fa, sempre a Luino, si è verificato un altro pestaggio in un luogo pubblico. Ad essere picchiato, in quel frangente, è stato un imprenditore che è stato aggredito in un bar del centro mentre stava facendo colazione: l’uomo ha riportato la frattura del naso e 30 giorni di prognosi.