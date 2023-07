Rimosso il ministro degli Esteri Qin Gang in Cina: l'assenza è un mistero, non si vede in pubblico da un mese

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Qin Gang non è più il ministro degli Esteri cinese. Il 25 luglio, a un mese esatto dalla sua ultima apparizione pubblica, è stato rimosso dalle sue funzioni. Non sono stati rilasciati dettagli sui motivi dell’allontanamento. Sarà Wang Yi, l’attuale capo della Commissione per gli affari esteri del Partito Comunista Cinese, a riprendere il ruolo di Qin Gang. Il primo impegno come ministro degli Esteri è la partecipazione al vertice Brics in Sudafrica.

30 giorni di silenzio

Intorno alla figura di Qin Gang, il ministro degli Esteri cinese, è stato costruito un complotto. Il dubbio, ai più, sulla sua condizione è emerso dopo giorni e poi settimane di silenzio stampa. Di Qin Gang, dal 25 giugno scorso a oggi, non si è saputo più nulla. Persino il sito del ministero (che ha lo scopo di raccontare gli incontri del ministro degli Esteri) è stato svuotato e messo in aggiornamento.

Al posto delle informazioni sul suo conto e il suo operato rimane oggi solo una pagina bianca. Le ultime attività non sono quindi più consultabili. L’ultima occasione pubblica nota lo vede il 25 giugno (poco prima era giunto in Cina anche Bill Gates) ricevere a Pechino il vice ministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko e i ministri degli Esteri di Vietnam e Sri Lanka. Appena una settimana prima aveva incontrato il segretario di Stato Usa Antony Blinken.

Fonte foto: ANSA Incontro ex ministro degli Esteri Qin Gang e il segretario di Stato USA Antony Blinken

Rimosso per “adulterio”

Una delle ipotesi dietro la rimozione di Qin Gang è quella dell’adulterio. In assenza di chiarimenti ufficiali si cercano le motivazioni altrove, per esempio su WeChat e Weibo. Sono in molti a sostenere che Qin sia stato rimosso come ministro degli Esteri per aver tradito la moglie.

Il web ha già messo da parte l’ipotesi della malattia per far spazio a quella di una presunta relazione extraconiugale con una giornalista cinese della Phoenix Tv di Hong Kong, Fu Xiaotian, 40 anni.

Il nuovo ministro degli Esteri

Il nuovo ministro degli Esteri cinese è stato annunciato durante la quarta riunione del Comitato Permanente della quattordicesima Assemblea Nazionale del Popolo. Nell’incontro, senza fornire dettagli, è stato rinnovato un vecchio volto: al posto di Qin Gang, dopo appena sette mesi dalla fine del suo incarico, torna al suo posto Wang Yi.

Wang Yi, oltre al ministero degli Esteri, presiede anche la presidente della Commissione Affari Esteri del Partito Comunista Cinese. Al momento non è chiaro se abbandonerà questo incarico per dedicarsi solo al ministero. In questi giorni, con la nomina appena ricevuta, si trova al vertice dei Paesi Brics (che discutono il tema del dominio del dollaro) in corso in Sudafrica.