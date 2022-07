Rimini, tabaccaia rifiuta il Pos per 5 euro: il cliente chiama la Gdf e arriva la multa

Non accetta il bancomat di un cliente per pagare le sigarette e viene multata. A Rimini la titolare di un bar-tabacchi è cascata nell’obbligo del Pos che dal 30 giugno impone a tutti gli esercenti e professionisti di permettere il pagamento elettronico se non vogliono ricevere una sanzione amministrativa.

La violazione

Si tratta di una delle prime violazioni di cui si ha notizia in Italia, la prima in provincia di Rimini e in Emilia-Romagna, da quando è scattata la norma.

Alla richiesta di pagare con il bancomat il pacchetto di sigarette, la titolare del tabacchi ha risposto al cliente di non poter accettare il pagamento perché il Pos non era installato. Alla luce delle nuove regole il cittadino riminese si è sentito ancora di più in diritto di chiamare il 117 per segnalare alla Guardia di Finanza il rifiuto appena ricevuto.

La multa

I militari del Provinciale della Gdf di Rimini arrivati sul posto hanno quindi accertato la violazione disponendo la multa di 30 euro più il 4% del valore della transazione negata, che nel caso del pacchetto di sigarette ammontava a 5 euro.