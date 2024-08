Rimini, 14enne muore annegato: era in gita con degli amici. Si indaga sulle colpe delle accompagnatrici

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un ragazzo di 14 anni è morto a Rimini dopo essere annegato in mare. Era un turista polacco: aveva deciso di fare il bagno nonostante le acque fossero molto mosse. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, sul suo corpo verrà svolta un’autopsia per capire le cause della morte.

Rimini, ragazzo 14enne affoga in mare: il triste ritrovamento

La tragedia si è verificata giovedì 22 agosto poco prima delle 13 nelle acque antistanti lo stabilimento 92.

Il giovane stava vivendo una tranquilla giornata di relax e divertimento. Era in mare insieme a degli amici quando è stato perso di vista. Dopo lunghe ricerche, il suo corpo è stato ritrovato da alcuni bagnanti non distante, mentre galleggiava, ormai senza vita.

La tragedia è avvenuta a Bellariva di Rimini

Tragedia in mare: com’è annegato il giovane turista polacco

Il ragazzo si trovava in vacanza a Rimini con una comitiva di coetanei di una scolaresca. Erano accompagnati nelle vacanze in Italia da due educatrici.

Nonostante la mattinata di acqua agitata, il gruppo era nella spiaggia libera, vicina al bagno 92, a Bellariva di Rimini, come ha confermato il titolare dello stabilimento.

Mentre alcuni di loro stavano giocando in mare, il 14enne è finito disperso probabilmente anche a causa della sua scarsa dimestichezza nel nuotare.

I tentativi di rianimazione: niente da fare per il 14enne

Subito sono scattate le ricerche del giovane che sono proseguite per un’ora, anche attraverso la Publiphono, la radio della spiaggia di Rimini.

È stato poi ritrovato qualche tempo dopo, a soli trenta metri dalla riva, come riporta Ansa.

Il bagnino e anche un’infermiera in vacanza, trovatasi sul posto, hanno provveduto al massaggio cardiaco, proseguito per circa 40 minuti. Per lui però non c’è stato nulla da fare.

Mare mosso a Rimini: le cause della morte e le ipotesi investigative

Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto per le indagini sulla dinamica dell’incidente. Il magistrato di turno, Luca Bertuzzi, ha posto sotto sequestro la salma, sulla quale verrà effettuata l’autopsia.

Servirà chiarire se le due accompagnatrici dei minorenni li stessero sorvegliando o meno. Per loro c’è il rischio di essere accusate di omicidio colposo.

Nell’arco della stessa mattinata, nelle vicinanze, sempre a Rimini in Emilia Romagna, si erano verificate altre emergenze che avevano portato all’intervento degli addetti del salvataggio.