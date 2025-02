Rieti, scoperto furgone con targa falsa: trasportava cibo destinato alle scuole in condizioni non idonee

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Autista sanzionato e autocarro sequestrato: è il bilancio di un controllo della Polizia a Passo Corese, frazione di Fara in Sabina (Rieti). Nella mattinata del 17 febbraio 2025, un mezzo furgonato è stato fermato sulla Via Salaria mentre trasportava derrate alimentari destinate a esercizi commerciali della Sabina e a una struttura di Fara in Sabina. Le targhe del veicolo, appartenenti a un altro mezzo, erano state sostituite per aggirare un fermo amministrativo.

Controlli e accertamenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno richiesto l’intervento della ASL di Rieti, che ha verificato l’inidoneità del veicolo e del conducente al trasporto di generi alimentari deperibili. Pane, dolci e uova sono stati sequestrati per garantire l’igiene e la salute pubblica.

Sanzioni e conseguenze

L’autocarro è stato sequestrato per la confisca, mentre il conducente è stato sanzionato per aver circolato con targhe sostituite e un mezzo già sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre, l’uomo non indossava le cinture di sicurezza, portando alla sospensione immediata della sua patente, già a 0 punti e soggetta a revisione.

Procedimento amministrativo

All’esito del procedimento presso la Prefettura di Rieti, al conducente e al titolare della ditta saranno applicate sanzioni pecuniarie tra un minimo di € 4.127,00 e un massimo di € 16.511,00, oltre alle sanzioni della ASL.

Fonte foto: IPA