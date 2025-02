Rieti, picchia la fidanzata e la abbandona in un luogo isolato: arrestato un 25enne per maltrattamenti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Rieti per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. Gli episodi di violenza si sono verificati durante e dopo la loro relazione, portando la donna a denunciare l’uomo alle autorità.

Denuncia e indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la giovane donna si è rivolta agli uffici della Questura di Rieti per denunciare il suo ex compagno. Durante la loro relazione, l’uomo avrebbe commesso aggressioni fisiche, privazioni della libertà personale e offese verbali. In diverse occasioni, la vittima è stata abbandonata in luoghi isolati o privata delle chiavi di casa, e in un episodio, durante un campeggio, le è stato bloccato il telefono per impedirle di chiedere aiuto.

Testimonianze e prove

Gli investigatori hanno raccolto testimonianze da persone vicine alla coppia, confermando la versione della donna. È emerso che l’uomo era già sotto misura cautelare con braccialetto elettronico nel 2023 per maltrattamenti in famiglia verso un’altra partner.

Arresto e misure cautelari

La gravità dei fatti ha portato il GIP del Tribunale di Rieti a emettere un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito l’arresto, conducendo il giovane nella sua abitazione, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Procedimento penale

Nel contesto del procedimento penale, la responsabilità dell’indagato sarà accertata dal Giudice. Si sottolinea che, essendo in fase di indagini preliminari, l’arrestato è da considerarsi innocente fino a prova contraria.

Fonte foto: IPA