Rientra illegalmente in Italia e a Sant'Angelo dei Lombardi prende a calci e pugni un bus: arrestato

Un cittadino bulgaro è stato arrestato a Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino) per violazione del divieto di rientro in Italia. L’uomo, già destinatario di un decreto di allontanamento, è stato trovato in stato di agitazione mentre colpiva un autobus di linea. Ne dà notizia il sito della Polizia di Stato.

Intervento delle forze dell’ordine

Nella mattinata del 3 febbraio 2025, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi sono intervenuti in via Bartolomei, presso il terminal-bus, a seguito di una segnalazione riguardante un uomo in forte stato di agitazione. Il cittadino bulgaro stava sferrando calci e pugni contro un autobus di linea dell’AIR.

Violazione del divieto di rientro

L’uomo è risultato essere destinatario di un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di Pubblica Sicurezza, con divieto di rientro fino al 2028.

Era già stato rimpatriato attraverso la Frontiera Aerea di Catania. Tuttavia, è stato accertato, tramite l’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino, che era rientrato illegalmente in Italia.

Arresto e condanna

Il cittadino bulgaro è stato tratto in arresto per la violazione del divieto di rientro. Condotto presso il Tribunale di Avellino per il rito direttissimo, è stato condannato a 8 mesi di reclusione, con pena sospesa.

Successivamente, è stato collocato presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio in attesa di trasferimento in Bulgaria.

