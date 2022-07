Ricky Martin, il nipote lo accusa di abusi domestici: ordine restrittivo per il cantante di La Vida Loca

Ordine restrittivo per Ricky Martin, il celebre cantante portoricano di Livin’ La Vida Loca. Ecco cosa sappiamo riguardo alle motivazioni del provvedimento.

Martin oggetto di ordine restrittivo: le ragioni, l’accusa di abusi domestici ai danni del nipote 22enne

Dennis Yadiel Sanchez è il nipote di Ricky Martin, figlio della sorella Vanessa, di anni 22. Ha accusato l’artista di averlo riempito di chiamate, messaggi, inoltre di essersi appostato ad aspettarlo sotto casa dopo la fine di una presunta relazione tra i due durata circa sette mesi.

L’ordine restrittivo, che ha confinato il 50enne a Porto Rico, è stato emesso all’inizio del mese. L’accusa, nello specifico, è di abusi domestici. L’identificazione della presunta vittima è opera del fratello del cantante, Eric Martin. Lo ha riferito il sito d’informazione spagnolo Marca.

Fonte foto: ANSA Ricky Martin in concerto.

Il cantante di Livin’ La Vida Loca accusato di abusi domestici: la difesa del legale e le parole del fratello

Il legale del destinatario del provvedimento ha tuttavia sottolineato che il giovane starebbe soffrendo per problemi di salute mentale, ha inoltre bollato le parole del 22enne come “false e disgustose”.

“Purtroppo la persona che ha fatto queste affermazioni sta lottando con la sua salute mentale”. Così il legale. “Ricky Martin, ovviamente, non è mai stato coinvolto in qualsiasi tipo di relazione sessuale o romantica con suo nipote”, ha ribadito al sito di informazione Variety.

Un aspetto, quello della condizione psicologica del nipote, sottolineato anche da Eric Martin, che durante una diretta su Facebook ha detto, parlando del 22enne: “La sua famiglia lo ama, che abbia problemi mentali è un altro discorso, abbiamo combattuto per tutta la vita con questo problema. Sono stanco di tacere”.

Ricky Martin nei guai, l’accusa di abusi nei confronti di un 22enne: quanto rischia

Secondo le leggi dell’isola sudamericana, il fatto che a subire le presunte molestie sia stato un familiare rappresenta un’aggravante per Ricky Martin, che a questo punto rischierebbe fino a 50 anni di reclusione.

Ricky Martin è atteso in tribunale tra qualche giorno, precisamente il 21 luglio. Si capirà, in quella sede, se l’ordine restrittivo sarà rinnovato oppure no.

Martin è nei guai anche per essere stato citato in giudizio dal suo ex manager, secondo il quale non gli sarebbero stati corrisposte pagamenti per un valore complessivo di 3 milioni di dollari.