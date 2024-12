Richiamo di farina dai supermercati per fumonisina oltre il limite: marca, lotto e rischi per la salute

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Farina gialla richiamata dai supermercati per la presenza di fumonisine oltre i limiti di legge. Il ritiro del prodotto, a marchio Farina gialla di Storo, è stato disposto dal Ministero della Salute giovedì 5 dicembre. Cosa sono le fumonisine, cosa prevede la legge in termini di quantità, quali sono i rischi di consumo e cosa fare in caso di acquisto.

Qual è il lotto di farina gialla ritirato

Il Ministero della Salute, nella sua nota informativa, ha indicato il numero di lotto ritirato: B4021024.

Inoltre, sono stati comunicati i dettagli sullo stabilimento e il produttore: Agrinovanta Sca, con sede a Storo, in provincia di Trento.

Fonte foto: Ministero della Salute La farina per cui il Ministero della Salute ha disposto il richiamo

Come sapere quale confezione contiene fumonisine? Basta guardare la data di scadenza: il rischio chimico riguarderebbe tutte i prodotti con scadenza al 2 aprile 2025.

Cosa fare se si è acquistata la farina richiamata

Se avete acquistato una delle confezioni di farina di mais, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarla.

È invece opportuno riportare la confezione immediatamente al punto vendita in cui si è comprata.

Cosa sono le fumonisine e quali sono i rischi per l’uomo

La farina è stata ritirata a causa di fumonisine (B1 e B2) oltre il limite.

Sono delle muffe che fanno parte del gruppo delle micotossine.

Queste micotossine, aggiunge Food.R Biopharm, sono metaboliti cancerogeni, neuro-, epato- e pneumotossici di Fusarium moniliforme, una muffa prodotta da funghi che cresce sul mais, scoperta nel 1988 in un campione prodotto in una regione del Sudafrica.

A inizio anni 2000, del rischio di tumori causati dall’alimentazione ne aveva parlato l’oncologo Umberto Veronesi: consiglia di prestare attenzione alle micotossine, sostanze naturali che però possono essere però tossiche.

