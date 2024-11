Richard Gere via dagli Usa dopo la vittoria di Donald Trump? L'attore vende la casa e si trasferisce in Spagna

Richard Gere lascia gli Stati Uniti dopo la vittoria di Donald Trump alle Presidenziali 2024. Una notizia che potrebbe essere letta come un atto di protesta del divo di Hollywood nei confronti del tycoon, per la seconda volta alla Casa Bianca dopo la sconfitta di Kamala Harris, ma si tratta di una coincidenza. In ogni caso l’attore ha scelto di trasferirsi in Spagna, Paese d’origine della moglie Alejandra Silva, per almeno sei anni.

Perché Richard Gere lascia gli Usa?

Richard Gere ha venduto la sua casa nel Connecticut per un valore di 11 milioni di dollari. Ora il divo di Hollywood si è trasferito in Spagna e vive insieme alla moglie Alejandra Silva accanto ai suoceri. Il volto di Ufficiale e Gentiluomo ha scelto di lasciare gli Usa per fuggire da un Paese nuovamente governato da Donald Trump?

Come già detto, si tratta di una coincidenza. Come ricorda Repubblica, tempo fa Richard Gere aveva svelato che si sarebbe trasferito in Spagna “per Alejandra” in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Nello specifico, Richard Gere aveva detto che la moglie è stata “molto generosa nel concedermi sei anni di vita nel mio mondo, quindi è giusto che gliene dia almeno altri sei vivendo nel suo”.

Nessuna relazione, quindi, con la vittoria di Donald Trump alle Presidenziali 2024: la scelta dell’attore nasce solamente dall’affetto per la moglie Alejandra Silva.

L’amore per la Spagna

Intervistato da un magazine spagnolo, Richard Gere ha confessato il suo amore per la Spagna: “È un posto bellissimo, il cibo è straordinario e la gente trasuda sensibilità e generosità, oltre a una forte voglia di ridere e divertirsi”.

Richard Gere e Alejandra Silva si sono conosciuti a Positano, in Italia, nel 2014. Nel 2018 si sono sposati e dal loro matrimonio sono nati due bambini, Alexander (5 anni) e James (4).

