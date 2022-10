Riceve una multa di 600 euro, ne paga 6 e falsifica la ricevuta: 57enne denunciato per truffa aggravata

Ricevere una multa non fa certo piacere, ma cercare di raggirare la legge per evitare di pagarla non è mai una buona idea. Lo ha imparato a sue spese un 57enne di Faenza, nella provincia di Ravenna, che ad agosto aveva avuto una multa di 600 euro per essere stato sorpreso a guidare la propria auto senza assicurazione. Ma convinto di farla franca, l’uomo ha escogitato un piano per evitare di pagare l’esoso importo.

57enne di Faenza sorpreso a guidare senza assicurazione, sanzione di 600 euro

Partiamo dal principio. Come riporta Tgcom24, l’uomo stava guidando l’auto lo scorso agosto, quando la polizia lo ha fermato per un controllo; l’esito non è stato dei migliori, in quanto l’uomo stava circolando senza assicurazione.

Le forze dell’ordine hanno quindi sequestrato il veicolo e hanno disposto la sanzione nei confronti dell’uomo, per una cifra di 600 euro.

Per riavere indietro l’auto, il 57enne avrebbe dovuto rinnovare l’assicurazione e naturalmente pagare la multa. L’uomo si è quindi presentato al Comando della polizia con i documenti dell’assicurazione e la ricevuta del bonifico di 600 euro, riottenendo quindi il possesso dell’auto.

Il bonifico di 6 euro, la ricevuta falsificata, la denuncia per truffa aggravata

Tuttavia, a un successivo controllo, gli agenti si sono accorti che il bonifico realmente effettuato era di soli 6 euro; gli zeri sulla ricevuta erano infatti stati inseriti a penna dall’uomo.

L’auto è stata quindi sequestrata nuovamente, in attesa che l’importo della multa venisse pagato per intero, e per giunta l’uomo è stato denunciato per truffa aggravata.