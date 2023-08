Ricercato moldavo ha incidente a Chieti mentre va in vacanza in Puglia: arrestato, deve scontare ancora 3 anni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Doveva ancora scontare una condanna di 2 anni e 11 mesi per furto, ma stava andando in vacanza in Puglia nella speranza che nessuno potesse scoprirlo. A incastrare un cittadino moldavo, ricercato da tempo dopo la condanna emessa dalla Procura di Cuneo, un brutto incidente avuto a Chieti mentre stava raggiungendo il luogo tanto desiderato per le vacanze.

Incidente con la famiglia sull’A14

Doveva essere una vacanza all’insegna del relax e della pace assoluta, nel tentativo anche di non farsi scoprire dalla polizia italiana che era sulle sue tracce da diverso tempo, ma l’inizio non è stato dei migliori e la conclusione, suo malgrado, è quella che voleva evitare. Il cittadino moldavo latitante, infatti, è rimasto coinvolto in un brutto incidente in Abruzzo mentre stava scendendo lo stivale alla volta della Puglia.

Sulla A14, infatti, l’uomo ha sbandato con la sua auto ed è rimasto coinvolto in un brutto incidente con la moglie e i figli. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale di Vasto Sud ai quali spetterà il compito di ricostruire il sinistro, ma sono stati proprio loro a scoprire l’identità dell’uomo.

Stava andando in vacanza

Dopo aver chiesto al moldavo tutti i documenti necessari per prendere nota dell’incidente, la stradale di Vasto Sud si è resa conto di chi avesse davanti. Tramite l’accertamento abituale sulla banca dati delle forze dell’ordine (Sdi), gli agenti hanno scoperto che era ricercato.

“Stavo andando in vacanza in Puglia” ha detto con naturalezza ai poliziotti, che lo hanno ammanettato e condotto in carcere.

L’arresto dopo la condanna

A carico del cittadino moldavo, infatti, era stata emessa una condanna di 2 anni e 11 mesi per furto. A emettere la sentenza era stata la Procura di Cuneo dopo alcuni casi che lo avevano visto protagonista in territorio piemontese.

Ma dalla condanna a oggi l’uomo aveva fatto perdere le tracce di sé e non aveva scontato neanche un giorno di carcere. L’incidente a Chieti però lo ha assicurato, suo malgrado fortuitamente, alla giustizia italiana e ora il cittadino moldavo dovrà scontare la pena in carcere e lontano dalla famiglia coinvolta insieme a lui nel sinistro nel giorno in cui sarebbe dovuta iniziare la vacanza in Puglia.