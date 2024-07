Riccardo scomparso tra Volterra e Sinalunga, appelli del sindaco e di Chi l'ha visto per ritrovare il 14enne

Ore di apprensione. Da venerdì 5 luglio la famiglia di Riccardo, un 14enne residente a Volterra, in provincia di Pisa, è in apprensione. Il ragazzo è scomparso nel giorno in cui si è recato in piscina, nella vicina Sinalunga (Siena). A lanciare l’allarme è stata la madre, non sono mancati gli appelli della trasmissione Chi l’ha visto? e del sindaco di Volterra, Giacomo Santi, attraverso cui hanno diffuso la foto dello scomparso.

Chi è il 14enne Riccardo

Riccardo, 14 anni, originario della Romania, vive a Volterra (Pisa) con la famiglia.

Il 5 luglio si trovava a Sinalunga (Siena) per andare in piscina con altri coetanei, ma improvvisamente è scomparso.

Fonte foto: Tuttocittà.it La distanza tra Volterra e Sinalunga, poco meno di 100 chilometri

Il ragazzo ha con sé il telefono, che però risulta spento.

Il post su Facebook dei genitori di Riccardo

Dopo la denuncia di scomparsa, i genitori di Riccardo hanno usato i propri profili Facebook per rilanciare l’appello social di Chi l’ha visto?: “Condividete il più possibile per favore: se avete informazioni potete chiamarmi o scrivermi”, ha scritto Alberto, il padre.

Sulla stessa scia la madre, che ha condiviso anche il proprio recapito.

L’appello di Chi l’ha visto sul 14enne di Volterra

Sul proprio sito, Chi l’ha visto? ha condiviso i dettagli della scomparsa di Riccardo a Sinalunga:

età: 14 anni

14 anni statura: 1,70 metri

1,70 metri occhi: castani

castani capelli: castani

castani abbigliamento: maglietta e pantaloncini sportivi grigi, calzini bianchi, scarpe da ginnastica bianche

L’appello del sindaco di Volterra

Anche il sindaco di Volterra, Giacomo Santi, ha lanciato un appello attraverso Facebook: “Sono vicino alla famiglia in questo momento di grande preoccupazione e rappresento la totale disponibilità dell’Amministrazione comunale per qualsiasi necessità, auspicando una felice e tempestiva risoluzione dell’accaduto”.

Le ricerche dei carabinieri

Secondo quanto riferito da Agi, sulla scomparsa stanno indagando i carabinieri.

Le ricerche non si starebbero concentrando solo in Toscana.