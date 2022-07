Riccardo Maria Manera in ospedale per una lesione tumorale al cervello: il toccante post del giovane attore

L’attore Riccardo Maria Manera è ricoverato in ospedale: lo ha annunciato lui stesso tramite un post sui social in cui ha pubblicato alcune foto. Manera ha fatto sapere che gli è stata trovata una lesione tumorale al cervello. Quali sono le sue condizioni e il messaggio di speranza che ha lanciato ai suoi fan.

Riccardo Maria Manera: “Ho una lesione tumorale al cervello”

La sua assenza dai social stava iniziando a preoccupare i fan: un mese di completo silenzio, interrotto nella giornata di mercoledì 13 luglio con un post su Instagram in cui si mostra dal letto d’ospedale. Riccardo Maria Manera, 27enne attore celebre per il suo ruolo nella serie Rai ‘Volevo fare la rockstar’, è ricoverato all’ospedale Galeazzi di Milano ed è lui stesso a svelare il motivo.

“È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano” ha scritto all’inizio del suo messaggio. Poi, rivela il suo dramma: dopo una biopsia, gli hanno trovato “una lesione di tipo tumorale inside my head”. Non si conosce ancora il tipo e la gravità, ci vorranno almeno una ventina di giorni prima dell’esatta diagnosi.

Il messaggio di speranza dell’attore

Nonostante la gravità della situazione e le foto pubblicate da Riccardo Maria Manera (testa fasciata e tubicini per la flebo), il giovane attore classe 1994 non si è perso d’animo e anzi ha lanciato un importante messaggio di speranza ai suoi fan: “A prescindere, stica**i, anzi, sti grandissimi ca**i!”.

La battaglia è da combattere e si combatterà, ha scritto, appellandosi poi al karma o al destino: “È davvero una cosa strana, l’anno scorso ho girato il mio primo film da protagonista su questo argomento“. Per questo, afferma, ha ha vissuto per finta le stesse cose che ora sta vivendo davvero. “Non vi preoccupate, io non mi arrendo, mai” ha detto ai fan.

La carriera di Riccardo Maria Manera

Riccardo Maria Manera è una delle stelle in ascesa del cinema e della televisione italiana: ha raggiunto la celebrità con la serie ‘Volevo fare la rockstar’, nella quale interpreta Eros, ma la sua carriera è iniziata molto tempo prima.

Nel 2001, a soli 7 anni, ha debuttato in tv nella fiction ‘Incompreso’, al fianco di due mostri sacri come Margherita Buy e Luca Zingaretti. L’esordio al cinema risale invece al 2014 con il film ‘Né Giulietta né Romeo’ di Veronica Pivetti. Lo abbiamo rivisto poi nella sesta stagione di ‘Provaci ancora Prof.’, nella fiction crime ‘Non Uccidere’ e quindi nel cast di ‘Arrivano i prof!’ con Claudio Bisio nel 2017.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente floridi: oltre alla serie che ne ha consacrato il successo, ha recitato nella fiction ‘Il silenzio dell’acqua’ (con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini), quella Rai1 ‘Vivi e lascia vivere’ (Elena Sofia Ricci) e nel film ‘Gli anni più belli’. ‘Prima di andare via’, il suo primo film da protagonista nel quale interpreta appunto un ragazzo malato di tumore, è in attesa di arrivo nelle sale.