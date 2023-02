Ricatto su Facebook dopo foto intime inviate in chat: donna 41enne a processo, si era fatta dare 5 mila euro

Era nato su Facebook il legame speciale con quella donna più giovane di lui di una ventina di anni, la quale aveva iniziato a chiamarlo “amore”. Un rapporto virtuale che aveva fatto aumentare il grado di confidenza fino a spingere l’uomo ad inviare sue foto intime. Una volta spediti gli scatti, la doccia fredda, vale a dire un ricatto.

Caso di ricatto su Facebook, protagonisti un 62enne e una 41enne

La vicenda è approdata ieri mattina davanti al Tribunale di Ravenna, con protagonista un 62enne della città romagnola. Imputata per estorsione continuata è una 41enne originaria di Sandrigo, nel Vicentino e residente a Trento.

Come riferiscono i media, secondo l’accusa, l’uomo è stato ricattato. La richiesta della sua ‘partner’ virtuale è stata di oltre 5 mila euro in cambio del segreto su quegli scatti che altrimenti sarebbero finiti nelle mani dei suoi familiari.

Il racconto dell’uomo in aula

Ieri in aula l’uomo ha raccontato quanto capitatogli nell’ambito di quel rapporto durato circa un anno.

“Io le avevo mandato delle foto intime – ha spiegato – mentre lei mi aveva inviato qualche foto non intima su Whatsapp”. Da lì sarebbe cominciato il ricatto a cui erano seguiti bonifici e ricariche sulla carta PostePay della donna.

“Versavo – ha raccontato il 62enne – perché lei minacciava di diffondere le foto intime tra i miei conoscenti”. Il ricatto sarebbe andato avanti per due settimane e per un totale di 5.537 euro fino al 13 dicembre 2019, giorno in cui l’uomo aveva deciso di confidarsi con la moglie, di fare denuncia ai Carabinieri e di cancellarsi da Facebook.

La difesa sostiene che i soldi siano stati regalati e non frutto di ricatto

Per i legali della donna accusata, invece, quei soldi erano stati regalati alla loro assistita e non erano il frutto di una estorsione. La sentenza è attesa per metà maggio.