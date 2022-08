Resti di un dinosauro scoperti in un giardino: potrebbe essere il più grande mai rinvenuto in Europa

Durante i lavori su una casa in costruzione sono emersi i resti di un dinosauro. Secondo i primi rilievi, potrebbe trattarsi dell’esemplare più grande mai rinvenuto in Europa.

Resti di un dinosauro rinvenuti in un giardino

La scoperta sensazionale arriva dal Portogallo.

Si tratterebbe di un gigantesco sauropode – esemplare dal collo lungo – i cui resti sono stati rinvenuti a Pombal, villaggio di circa 55mila abitanti nella provincia di Beira Litorale.

Fonte foto: iSTOCK Secondo i primi reperti potrebbe trattarsi di un sauropode

In realtà gli scavi sono iniziati nel 2017, quando durante i lavori sulla proprietà di un cittadino emersero le prime tracce di quello che aveva tutta l’aria di essere un rettile preistorico.

In quell’occasione il proprietario prese subito contatto con le autorità locali che fecero attivare immediatamente gli scienziati.

Ad oggi, tra i reperti emersi dal terreno è stato rinvenuto lo scheletro assiale, tra cui vertebre e costole che suggeriscono che potrebbe trattarsi di un esemplare della famiglia dei sauropodi brachiosauridi.

L’esemplare

Le dimensioni stimate sono 25 metri di lunghezza e 12 di altezza.

I sauropodi brachiosauridi furono erbivori vissuti tra il Tardo Giurassico e il Cretaceo Inferiore e appartengono alla specie più grande abitante sulla Terra tra i 160 e 100 milioni di anni fa.

Per meglio comprendere, il primo dinosauro che compare nel film ‘Jurassic Park’ è proprio un esemplare di quella specie, il brachiosauro.

L’esperta: “Scoperta insolita”

La dottoressa Elisabete Malafaia, ricercatrice presso l’Università di Lisbona e impegnata nei lavori di scavo a Pombal, ha dichiarato:

“Non è consueto trovare tutte le costole di un animale come questo, figuriamoci in questa posizione, nella quale mantengono la loro posizione anatomica originale. Questa modalità di conservazione è relativamente rara nella documentazione fossile dei dinosauri, in particolar modo per i sauropodi del Tardo Giurassico portoghese”.

Quindi: “”Le ricerche nella località paleontologica del Monte Agudo confermano che la regione di Pombal possiede un’importante documentazione fossile di vertebrati del tardo giurassico, che negli ultimi decenni ha permesso il ritrovamento di abbondanti materiali molto significativi per la conoscenza della fauna continentale che abitava la Penisola Iberica circa 145 milioni di anni fa”.

La certezza assoluta sui primi dati raccolti dalla scoperta dei resti del dinosauro nel giardino di una casa si avrà soltanto a lavori ultimati.

Una scoperta, questa, che sarebbe stata motivo di interesse ed orgoglio per Piero Angela.