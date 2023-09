Requisiti del concorso Inps per diplomati: 585 posti in palio, come fare domanda e quanto dura la graduatoria

Nel 2024 si potrà sostenere l’atteso concorso Inps per diplomati che mette a disposizione 585 posti di lavoro.

Assunzioni in area B con contratto indeterminato: requisiti

Chi riuscirà a superare il concorso e a guadagnarsi il posto sarà assunto in area B mediante contratto a tempo indeterminato.

Per tentare di rientrare tra i 585 profili che verranno selezionali, come titolo di studio è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Altrimenti detto vale sia il diploma della maturità quinquennale.

Naturalmente quello del diploma è il requisito minimo. Al concorso possono infatti partecipare anche i laureati. Il titolo di laurea darà un punteggio aggiuntivo.

Non è previsto alcun vincolo riguardante l’età, basta solo essere maggiorenni.

Gli esami del concorso

Il concorso per diplomati Inps terrà conto dei titoli e degli appositi esami che saranno svolti. Ovviamente è previsto lo svolgimento di una o più prove d’esame, con eventuale preselezione a seconda del numero delle candidature.

Altrimenti detto il concorso potrà prevedere l’espletamento di una prova preselettiva con un quiz a risposta multipla; una o più prove scritte inerenti alle materie d’esame; una prova orale, sempre sulle materie d’esame.

In alternativa potrebbe essere pensata un’unica prova scritta, in aggiunta all’eventuale preselezione, come da modalità semplificata. Questa seconda opzione pare al momento meno probabile. Nelle prossime settimane se ne saprà qualcosa in più.

Si tratta comunque di una eventualità che l’Inps potrebbe tenere in considerazione guardando alla riforma dei concorsi pubblici che ha introdotto un nuovo regolamento per i concorsi pubblici. Tale nuovo regolamento ha il fine di semplificare le prove di accesso.

E’ invece certo che le prove comprenderanno la valutazione della conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici, come previsto per tutti i concorsi delle amministrazioni centrali dalla riforma dei concorsi pubblici che, lo ricordiamo, è in vigore dal 14 luglio 2023.

Come presentare domanda

I termini e le modalità attraverso cui presentare la domanda di iscrizione verranno resi noti col bando. Quasi certamente chi vuole partecipare al concorso dovrà essere in possesso dello SPID e di un indirizzo PEC da associare alla candidatura.