Report al posto di Fabio Fazio e Che tempo che fa? Rai 3 fa chiarezza. I rumors sull'arrivo di Paolo Bonolis

Colmare il buco lasciato dall’addio di Fabio Fazio non sarà per Rai 3 un’operazione semplice. Sull’onda delle polemiche per la chiusura di un programma storico come ‘Che Tempo Che Fa’ sulla Tv pubblica, hanno iniziato a inseguirsi le voci su chi dovesse raccogliere questa pesante eredità. Una delle ipotesi vorrebbe lo spostamento di ‘Report’ condotto da Sigfrido Ranucci nella prima serata di domenica. Ma nel toto-nomi è stato tirato dentro anche Paolo Bonolis che in una recente intervista ha parlato del suo futuro, anche in relazione a un suo clamoroso ritorno in Rai. Oltre alle risposte dei protagonisti, a mettere un punto sulle indiscrezioni su chi dovrà sostituire Fabio Fazio è arrivata la nota della rete.

La nota di Rai 3

“Come già annunciato nei giorni scorsi – scrivono i vertici di Rai 3 nel comunicato – i Direttori dei Generi stanno ancora lavorando alla definizione dei palinsesti della prossima stagione che verranno illustrati in Consiglio di Amministrazione il prossimo 22 giugno e presentati a Napoli il 7 luglio”.

Fonte foto: ANSA Fabio Fazio nello studio di Che Tempo Che Fa

“I Direttori, inoltre, stanno anche incontrando i vari conduttori che saranno i protagonisti delle prossime produzioni – si legge ancora – Per questo motivo qualunque ricostruzione, anche con riferimento alla trasmissione Report, è da ritenersi prematura e priva di fondamento”.

Le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci

Rispetto all’ipotesi di uno spostamento di Report alla prima serata di domenica è stato lo stesso conduttore Sigfrido Ranucci a rispondere, in un’intervista in radio alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’: “Intanto io non so nulla di ufficiale e nessuno mi ha detto nulla – ha detto il giornalista alla guida del programma d’inchiesta – sono un dipendente, sono dell’azienda e faccio quello che mi viene chiesto nel miglior modo possibile. Ma con delle garanzie.

“Bisogna portare rispetto a Report e alla sua storia – ha rivendicato – se qualcuno vuole strumentalizzare sbaglia, se qualcuno vuole mettere in difficoltà la trasmissione, spostandola in condizioni difficili, sbaglia“.

La risposta di Bonolis

Anche Paolo Bonolis ha risposto direttamente alle indiscrezioni che lo volevano come candidato a sostituire la voragine su Rai 3 lasciata da Fabio Fazio: “Fabio è un bravissimo professionista, ma non c’entro niente con lui. Ha fatto Che tempo che fa, una trasmissione molto bella. Mi sono tolto quella soddisfazione con Il senso della vita. Non bisogna percorrere i sentieri altrui: ognuno segue il proprio, anche perché alla fine i sentieri finiscono sempre da qualche parte” ha spiegato il presentatore allontanando le voci di un suo ritorno in Rai, in una lunga intervista a ‘Vanity Fair’ nella quale rivela di pensare anche al ritiro dal mondo della televisione.

Già all’ultima edizione del Festival della Tv di Dogliani Bonolis aveva dichiarato a sorpresa: “Mi diverto a fare quello che faccio, penso di lavorare ancora per poco tempo. Voglio dedicarmi alla mia vita, non ho bisogno di stare per forza in televisione”.

Annunciando insieme alla moglie Sonia Bruganelli la fine del loro matrimonio, Bonolis ha poi spiegato di non credere di lavorare ancora a lungo e che quando lascerà definitivamente la Tv non ne sentirà la mancanza “altrimenti diventerei bulimico, professionalmente ed esistenzialmente. Probabilmente continuerò per un altro paio d’anni, poi diventerebbe pesante senza l’entusiasmo”.