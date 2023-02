Renzi e la vittoria di Schlein alle primarie Pd: il leader di Italia Viva e il retroscena sullo scioglimento

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

“La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd cambia la politica italiana“. Musica e parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che ha accolto positivamente l’avvento della nuova segreteria del suo ex partito. Lo stesso Renzi ragiona poi sulla coalizione, il Terzo Polo, che lo vede alleato di Carlo Calenda e Azione. E svela anche un retroscena sul presunto scioglimento di Italia Viva.

Matteo Renzi sulla vittoria di Elly Schlein

Matteo Renzi, sulla sua Enews, ha scritto che “la vittoria di Elly Schlein alle primarie del PD cambia la politica italiana. Voglio farle i complimenti perché vincere le primarie con un milione di partecipanti richiede tenacia e coraggio”.

Dopo aver riconosciuto i meriti di Stefano Bonaccini, sconfitto proprio da Schlein, Renzi ha aggiunto: “Il Pd diventa un partito di sinistra-sinistra che compete direttamente con il Movimento 5 Stelle e assorbe i partitini di sinistra radicale. È un dato di fatto che la vittoria di Schlein cambia la pelle del Pd”.

Fonte foto: ANSA Matteo Renzi, leader di Italia Viva

Lo scioglimento di Italia Viva e la frecciata a Repubblica

Renzi ha poi riservato una frecciata al quotidiano ‘Repubblica’, che ha rilanciato una notizia relativa a un imminente scioglimento di Italia Viva.

“‘A differenza di ciò che scrive Repubblica.it – recita una nota dell’ufficio stampa del partito – non c’è nessun scioglimento di Italia Viva. Basta leggere le Enews di Matteo Renzi- dove fra le altre cose si lancia la campagna per il tesseramento – per prenderne atto. Per conoscere le opinioni di Renzi invitiamo a leggere le Enews e non le interpretazioni più o meno interessate”.

Anche Maria Elena Boschi fa i complimenti a Elly Schlein

Più secca Maria Elena Boschi, che riconosce la bravura di Elly Schlein seppur “non condivido quasi per niente le sue idee“.

“Secondo me è una vera e propria rivoluzione. Schlein ha vinto su una linea molto netta e conoscendola non farà passi indietro“, ha dichiarato in un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’.

Poche ore prima anche Alessandra Mussolini, eurodeputata di Forza Italia, aveva espresso parole di stima nei confronti della nuova segretaria del Pd.