Renzi difende Berlusconi e attacca i giudici di Firenze: "Lo lascino in pace, hanno Kata sulla coscienza"

Matteo Renzi ha difeso Silvio Berlusconi e attaccato i giudici di Firenze a margine della presentazione del libro ‘Beato lui. Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi’.

Ai microfoni dei giornalisti, tra cui quelli di ‘ANSA’, il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi ha dichiarato: “La Procura di Firenze è quella che in questi mesi non ha aderito alla richiesta della Digos e del Comune di sgomberare un immobile abusivo, che è diventato ricettacolo di ogni tipo di illegalità nella città di Firenze. Nel mese di maggio c’è stato un tentativo di omicidio e la Procura non ha fatto niente nonostante le denunce. Poi è sparita una bambina di 5 anni, è una cosa incredibile. La Procura, per una settimana, non ha fatto niente. Poi all’improvviso, finalmente, dopo 10 mesi, hanno sgomberato”.

Il senatore ha poi aggiunto: “La Procura di Firenze, anziché andare a inseguire ipotesi fantasiose, perché non si concentra sulle cose che servono? Perché non dà giustizia alla città di Firenze? Io ho conosciuto tanti magistrati bravi ma chi guida, chi ha guidato fino a oggi la Procura di Firenze ha sulla coscienza la vicenda della piccola Kata“.

Fonte foto: ANSA Una manifestazione per la piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa nel nulla il 10 giugno.

Ancora Renzi: “Parlino di questo anziché andare a inseguire le vicende come quelle di Berlusconi. Lascino riposare in pace la memoria di Silvio Berlusconi“.

Il leader di Italia Viva poi ha ribadito: “Hanno sulla coscienza quella bambina di 5 anni perché da 9 mesi c’era una richiesta di sgombero perché lì c’era attività illegale. Lo sapevano tutti a Firenze. Lì si celebra la sconfitta della legalità in questa città”.