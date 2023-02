Renzi attacca il Pd e cita Shakira: "Avevano me e Calenda, hanno preferito una Twingo a una Ferrari"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Negli ultimi giorni di campagna elettorale in vista del voto in Lombardia e nel Lazio, dove nel weekend si deciderà il nuovo governatore regionale, Matteo Renzi torna all’attacco del Partito Democratico, oggi con Enrico Letta ancora alla guida ma prossimo ad accogliere un nuovo segretario. Da Milano, dove si trovava per l’evento in sostegno della candidatura di Letizia Moratti, il leader di Italia Viva è tornato a criticare l’operato dei dem.

Renzi e l’accusa al Pd

Nel corso del suo intervento a Milano in sostegno alla candidatura in Lombardia di Letizia Moratti, Matteo Renzi ha sottolineato quelli che sono stati gli errori del passato, e anche del presente del Partito Democratico.

Davanti a una platea accorsa per sostenere la candidatura regionale della Moratti, Renzi ha infatti sottolineato che oggi c’è chi nel Pd vorrebbe tornare alla rivoluzione d’ottobre e a recuperare figure come quella di Lenin. Renzi ha infatti spiegato che “Goffredo Bettin ha detto che bisogna recuperare la scintilla della Rivoluzione d’Ottobre, la più giovane deputata ha detto che dobbiamo recuperare la figura di Lenin e spiegando perché entrano nel Pd che noi abbiamo abbandonato, Speranza ha detto che dobbiamo abbattere il neoliberismo“.

Renzi cita Shakira nell’attacco al Pd

Ma è quando ha tirato in ballo il suo Pd, abbandonato per fondare Italia Viva, che Matteo Renzi strappa un sorriso ai presenti. Il leader Iv, infatti, parlando di sé e dell’amico e collega Carlo Calenda, ha fatto notare ai dem come sarebbe stata persa la bussola nel giro di qualche anno.

“Cioè, avevano me e Calenda che parlavamo di lavoro con industria 4.0 e jobs act, ora hanno gente che dice che bisogna recuperare Lenin e la rivoluzione d’Ottobre e hanno fatto entrare Giarrusso e Di Maio” ha sottolineato.

Poi la citazione del tormentone di Shakira: “Per dirla con la filosofia contemporanea avevano una Ferrari e l’hanno scambiata con una Twingo. Questo è il ragionamento che stanno cercando di fare. Questo è il Pd di oggi”.

Con noi industria 4.0, JobsAct, unioni civili, 80€. Adesso Giarrusso, reddito di cittadinanza, richiami a Lenin. Avevano una Ferrari, l’hanno scambiata con una Twingo (cit.) pic.twitter.com/o1Hh7IHetQ — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 5, 2023

Conte attacca Renzi

Sentendosi direttamente attaccato dalle parole di Renzi, l’ex premier e leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte ha puntato il dito contro il leader Iv.

Per l’avvocato, intervenuto a Monza durante un intervento elettorale, le parole di Renzi avevano un altro significato: “Matteo Renzi intendeva dire che prima di entrare in politica poteva permettersi una Twingo, adesso coi soldi dei sauditi la Ferrari”.