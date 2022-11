Reintegro medici no vax, Burioni e Bassetti non ci stanno: "Uno schiaffo per chi ha rispettato le regole"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha varato, nei giorni scorsi, un decreto unico che include una serie di misure, tra cui il reintegro negli organici dei medici no vax. Di fatto il governo ha anticipato lo stop all’obbligo vaccinale per medici e operatori sanitari al primo novembre, permettendo così ai medici che nel periodo della pandemia non si erano sottoposti al vaccino di tornare al lavoro.

L’opinione di Roberto Burioni

Una decisione che ha sollevato critiche da chi, fin dall’inizio della pandemia, aveva sostenuto la necessità di vaccinarsi contro il Covid-19. Tra questi il professor Roberto Burioni, che non ha digerito la decisione del governo sull’obbligo vaccinale per i medici.

Una scelta che, secondo il virologo, rischia di far cadere la fiducia nei vaccini. Burioni, su Repubblica, spiega che i provvedimenti vanno nella direzione giusta, ma “la normalità non si può ottenere per decreto”.

“Può passare un messaggio sbagliato sui vaccini”

Secondo Burioni, la rimozione dell’obbligo vaccinale ha senso perché le condizioni sono cambiate e i vaccini sono meno efficaci per le nuove forme di Covid-19.

Tuttavia rimane il fatto che “i sanitari oggi premiati hanno preso una decisione che va contro la scienza” e ora la politica “dovrà decidere se e come proteggere i cittadini da loro”.

Il virologo ha scritto che da ora in poi la comunicazione del governo dovrà essere impeccabile per non rischiare di far passare il messaggio che ci sia tolleranza nei confronti dei no vax.

Fonte foto: ANSA Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova

Bassetti: “È come dire ai medici vaccinati che sono dei cretini”

Prevale la delusione nelle parole di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Intervistato da Cusano Italia Tv, Bassetti accusa il governo di aver commesso un grave errore nell’anticipare la fine dell’obbligo vaccinale per i sanitari.

“Aver detto oggi, facendo di tutta l’erba un fascio, che è stato tutto ideologico e che oggi invece si vuole fare tutto di scientifico è un errore clamoroso che non andava fatto”, ha detto Bassetti.

“Sembra uno schiaffo al 99,3% dei medici italiani che si è vaccinato perché è come dire ‘siete dei cretini, hanno fatto bene quelli a non vaccinarsi'”, ha concluso Bassetti.