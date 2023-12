Reinhold Messner posta un messaggio su Instagram e allarma i fan: "Sono arrivato alla fine". Cosa voleva dire

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il leggendario scalatore Reinhold Messner ha pubblicato un messaggio su Instagram che ha mandato in allarme i suoi numerosi fan: “Sto arrivando alla fine, questa è la realtà! Ma me ne vado con la coscienza pulita”. Qualche ora dopo, però, è arrivata la rassicurazione: lo sportivo non sta morendo. Ecco cosa è successo.

Il messaggio di Reinhold Messner

“Sto arrivando alla fine, questa è la realtà! Ma me ne vado con la coscienza pulita, sapendo di essere stato una persona buona, di aver dato il meglio di me, di essere stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello“.

Così ha scritto Messner a corredo di un’immagine che lo immortala in un paesaggio incontaminato fra lago e montagne.

Il riferimento è alle accuse di fratricidio che alcuni mossero a Messner dopo la morte del fratello durante una scalata oltre 50 anni fa.

Ma il messaggio continua: “Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine”.

La reazione dei fan

Il post ha dato il via a un tamtam social: moltissimi i messaggi dei fan, fra commenti preoccupati e attestazioni di stima.

“Non può esserci fine a coloro che sono infiniti, le tue imprese epiche e le tue ascensioni sono immortali. Sei l’essenza della montagna e la dignità dell’alpinismo. Tu sei Messner!”, scrive un utente.

“Voglio continuare a seguire i suoi racconti e ascoltare le sue parole ancora per tanto tantissimo tempo!”, augura un’altra.

“La tua fine non è ancora arrivata. Hai ancora altri anni per le tue avventure”, scrive qualcuno.

Reinhold Messner sta bene

Un giornalista del Corriere della Sera ha raggiunto Messner per un chiarimento.

Quello dello sportivo non era l’addio alla vita, ma la riflessione di un avventuriero quasi 80enne che ripensa al cammino percorso.

“Sto bene, benissimo…”, ha raccontato Messner. “Ma non ho più vent’anni e neanche sessant’anni”, ha aggiunto.

Poi una puntualizzazione sul senso di quanto pubblicato: “Io sto arrivando alla fine e accetto questo fatto. Non chiudo gli occhi davanti ai fatti reali. Ma questo non significa che io non abbia idee e progetti”.