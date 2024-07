Reinhold Messner furioso coi figli per l'eredità: "La famiglia si è spezzata, mi hanno deluso"

Reinhold Messner, 80 anni il prossimo settembre, è deluso, amareggiato, a tratti arrabbiato per la piega presa dalla questione relativa all’eredità elargita ai figli prima di lasciare la vita terrena. Ha spiegato in che modo ha influito negativamente la scelta legata alla cessione del suo patrimonio.

Reinhold Messner arrabbiato coi figli per l’eredità

“Il nostro rapporto è teso. Uno dei miei errori più grandi è stato lasciar loro la maggior parte del mio patrimonio prima della mia morte“.

Queste le parole di Messner, rilasciate nel corso di un’intervista concessa al quotidiano tedesco Apotheken Umschau.

Fonte foto: ANSA Reinhold Messner

“Non capiscono – ha aggiunto – che è tutto un dono e non apprezzano il valore della mia generosità”. La leggenda dell’alpinismo è padre di Làyla (venuta alla luce durante il suo matrimonio con Nena Holguin), Magdalena Maria, Gesar Simon e Anna (i tre figli avuti dalle seconde nozze con Sabine Stehle).

Messner ha dichiarato senza giri di parole che i suoi figli lo “hanno deluso”, ricordando che lui non ha ereditato nulla dai suoi genitori. “E ne sono felice – ha rimarcato -, non c’era altro che rispetto e gratitudine. Eravamo una grande famiglia, molti fratelli e sorelle, e ci siamo presi cura dei nostri genitori anche in età avanzata”.

L’ex scalatore ha notato che la sua famiglia ha cominciato ad avere problemi proprio nel momento in cui il suo patrimonio è stato suddiviso: “Nel momento in cui ho distribuito la mia eredità materiale ai figli e alla moglie, la famiglia si è spezzata. Avevo quasi 75 anni. La domanda su chi avesse ricevuto di più era in primo piano nelle discussioni”.

Le nozze con Diane Schumacher

C’è chi crede che dietro agli attriti familiari ci sia il suo ultimo matrimonio, quello tramite cui si è unito alla 44enne Diane Schumacher. Le nozze sono state celebrate nel 2021. Messner conobbe la donna durante una conferenza a Brunico tre anni prima.

“Mi ha chiesto di fare un selfie e abbiamo iniziato a parlare. Il giorno dopo l’ho chiamata e le ho detto che avremmo cenato insieme”, ha raccontato l’ex alpinista che ha aggiunto che non c’è stata alcuna cotta da romanzo.

“Le ho detto fin dall’inizio cosa stava facendo, cosa doveva sapere su di me e sulla mia vita – ha spiegato Messner -. Sono molto fortunato ad avere una donna affascinante al mio fianco in età avanzata. E la seconda grande fortuna è che lei ha imparato quello che io non so, e che siamo complementari. È l’unica che può portare avanti la mia eredità spirituale in futuro, è lei il mio punto di riferimento”.

Il commento frainteso sui social

Non è la prima volta che Messner fa parlare di sé.

Nel dicembre 2023, su Instagram, aveva allarmato i fan con il messaggio “sono arrivato alla fine“.

In realtà, Messner si riferiva alle accuse di fratricidio mosse contro di lui dopo la morte del fratello durante una scalata, oltre 50 anni fa.