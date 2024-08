Regolamento Festival di Sanremo 2025, le novità di Carlo Conti: cosa cambia, come si vota e classifica finale

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Reso noto il regolamento del Festival di Sanremo 2025 che sarà condotto da Carlo Conti, il quale ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico. Diverse le novità rispetto al fortunato quinquennio che ha visto protagonista Amadeus.

Regolamento del Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti: le novità

Il Regolamento della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che andrà in onda in diretta su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio 2025, è stato divulgato online martedì 20 agosto. I big in gara saranno 24, mentre a parte ci sarà la sfida delle Nuove Proposte, che ospiterà 4 artisti emergenti.

Sanremo 2025, le prime tre serate

Nella prima serata, cioè martedì 11 febbraio, si esibiranno i 24 big in gara e le canzoni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Durante la seconda serata andranno sul palco 12 big, che saranno votati dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50 per cento.

Per le Nuove Proposte, si affronteranno 2 artisti in una prima semifinale, giudicati invece dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Verrà così determinato il primo finalista.

Identica dinamica nella terza serata. Si esibiranno gli altri 12 big e si sfideranno le restanti 2 Nuove Proposte, una delle quali accederà alla finale.

La serata delle Cover

La quarta serata sarà dedicata alle “Cover” che saranno valutate da tutte e tre le giurie: Televoto del pubblico, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale rispettivamente del 34, 33 e 33%, dando luogo ad una autonoma classifica di Serata dei 24 Artisti. Il primo classificato sarà il vincitore della serata delle Cover.

Da sottolineare che la serata delle cover, a differenza di quanto avveniva con Amadeus, sarà una gara a sé stante (a fine serata sarà decretato il vincitore). I punteggi ottenuti non andranno a sommarsi con la gara vera e propria del Festival.

Sempre nella quarta serata, si svolgerà la finale per la categoria Nuove Proposte. Le 2 canzoni/artisti saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, sempre con peso rispettivamente del 34, 33 e 33% sul risultato complessivo della votazione.

La finalissima di sabato 15 febbraio

Nella finalissima della quinta serata, che come al solito si svolgerà il sabato, verranno dapprima eseguite nuovamente le 24 canzoni in gara, che saranno votate dalle 3 Giurie ancora una volta con un peso di Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33 e Giuria delle Radio 33%.

Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle votazioni nella prima serata e al risultato congiunto delle votazioni nella seconda e terza Serata, al fine di determinare una media percentuale delle votazioni e quindi una classifica delle 24 canzoni/Artisti in gara.

Le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento. Dopodiché, riproposizione delle 5 canzoni finaliste e nuova votazione – con stesse modalità per le tre Giurie.

Il risultato di questa nuova votazione andrà a sommarsi al risultato complessivo delle votazioni della prima, seconda, terza e quint serata. A questo punto serata verrà stilata la classifica generale parziale, così da determinare una nuova media percentuale delle votazioni riferite alle 5 canzoni/Artisti e quindi una classifica finale delle stesse 5 canzoni/Artisti. Infine sarà incoronato/a il vincitore o la vincitrice.