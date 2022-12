Regno Unito, fidanzati siciliani trovati morti in appartamento: fermato un uomo accusato di omicidio

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Mercoledì 21 dicembre 2022 sono stati ritrovati i corpi senza vita di due ragazzi di origini siciliane in un’abitazione di Thornaby-on-Tees, nella contea del North Yorkshire in Inghilterra. Si tratta del 25enne Nino Calabrò, originario di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, e della fidanzata Francesca Di Dio, 20 anni di Montagnareale, giovani che si erano trasferiti nel Regno Unito per lavoro. Aperta un’indagine sul caso, con un 21enne che sarebbe stato già fermato dalla polizia con l’accusa di omicidio.

Fidanzati uccisi a Thornaby, cosa si sa

A fare la macabra scoperta sono stati degli amici della coppia che non riuscivano a mettersi in contatto con loro da giorni. L’allarme era stato dato anche dai genitori dei due che avevano provato più volte a chiamarli, ma senza ricevere risposta da Nino e Francesca. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 14 di mercoledì 21 dicembre all’interno dell’appartamento di Thornaby Road che nel giro di pochi minuti è stato accerchiato dalle forze dell’ordine.

Sul caso è stata aperta un’indagine per omicidio e l’ufficiale investigativo Peter Carr ha rivolto un appello “a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre”.

Fonte foto: ANSA

“Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore, ci contatti” hanno fatto sapere le forze dell’ordine tramite i media britannici.

La Cleveland Police non ha confermato fino a oggi l’identità delle due vittime, rimbalzata invece dalla Sicilia da fonti italiane vicine alle loro famiglie.

Fermato un 21enne

Poche ore dopo il ritrovamento dei corpi dei due fidanzati siciliani è stato fermato un giovane. Il 21enne, di cui non si conoscono le generalità, è stato sottoposto alla custodia da parte della polizia e sarebbe accusato di omicidio.

Chi erano le due vittime

Nino Calabrò e Francesca Di Dio erano fidanzati dal 2019 e si trovavano in Inghilterra per lavoro e amore.

Nino, 25enne di Barcellona Pozzo di Gotto, si era trasferito a Thornaby dove aveva trovato un posto nel settore della ristorazione, Francesca lo aveva appena raggiunto per passare insieme le festività natalizie.