Regina Elisabetta, preoccupazione per la sua salute: gli indizi sulle condizioni

Il 5 settembre si sarebbe dovuta recare a Londra per nominare il successore di Boris Johnson, ma non ci andrà. Nel Regno Unito suscitano sempre più apprensione le indiscrezioni sulla salute della Regina Elisabetta II. I medici le hanno consigliato di non lasciare il castello di Balmoral, la residenza regale in Scozia dove la sovrana trascorre l’estate, a causa dei “problemi di mobilità” di cui soffre da ormai un anno. Per questo per la prima volta nella storia il prossimo premier britannico potrebbe essere nominato fuori da Londra.

Le indiscrezioni

“Alla regina è stato consigliato di non viaggiare, ma ovviamente nessuno le dice cosa fare. Deciderà lei. E come abbiamo visto quando ha fatto la sua terza apparizione sul balcone di Buckingham Palace al Giubileo, le piacciono le sorprese”, ha spiegato una fonte al Sun.

Sarà dunque uno tra l’attuale ministra degli Esteri Liz Truss, la favorita secondo i sondaggi, o il suo avversario, l’ex-ministro del Tesoro Rishi Sunak, in ballottaggio nelle primarie dei “tories”, a dovere raggiungere la regina nella sua dimora estiva.

Le visite di Carlo

Ad alimentare le voci sulle precarie condizioni di salute della regina concorrono le più frequenti e non pianificate visite del figlio Carlo, definite per questo “insolite”.

“Carlo è una persona molto premurosa – ha raccontato Ingrid Seward, di Majesty Magazine -,e la regina su chi altro può fare affidamento ora che il principe Filippo se n’è andato?”.

I precedenti

Le indiscrezioni riportate dal tabloid inglese non parlano di un peggioramento dello stato di salute della sovrana, ma del fatto che i medici non vogliono sottoporla ai “disagi del viaggio”, tenuto conto del problema alle gambe, mai specificato, che l’ha tenuta lontana dagli appuntamenti istituzionali dall’autunno dello scorso anno.

Per le sue condizioni di salute Elisabetta II non ha potuto prendere parte all’inaugurazione dell’anno parlamentare a Westminster e del summit sul clima a Glasgow, sostituita in entrambe le occasioni dal figlio Carlo.

Lo scorso giugno la regina ha dovuto limitare al minimo le apparizioni in pubblico per i festeggiamenti del suo Giubileo di Platino, per i 70 anni sul trono.