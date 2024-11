Regina Camilla alle prese con l'infezione toracica, annullati tutti gli impegni: annuncio di Buchingham Palace

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Problemi di salute. La regina Camilla è stata costretta ad annullare tutti gli impegni della settimana corrente a causa di un’infezione toracica. Ad annunciarlo è stato Buckingham Palace attraverso il suo portavoce. I medici avrebbero consigliato alla regina “un breve periodo di riposo” e “con grande rammarico Sua Maestà ha dovuto cancellare i suoi impegni per questa settimana”.

Infezione toracica per la regina Camilla

Secondo quanto riferito da Buckingham Palace, alla regina Camilla è stato consigliato un “breve periodo di riposo” a causa dell’infezione toracica che le sarebbe stata diagnosticata.

Le 77enne, moglie di re Carlo III, “spera vivamente di riprendersi in tempo” per partecipare agli eventi del Remembrance Day, in cui si ricorda nel Regno Unito la fine della Prima guerra mondiale avvenuta l’11 novembre 1918.

La nota di Buckingham Palace non scende nel dettaglio dell’infezione: Camilla, comunque, secondo l’Ansa si troverebbe a casa, seguita dai medici.

Notizia in aggiornamento…