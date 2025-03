Reggio Calabria, uomo arrestato a Montebello Jonico grazie a Youpol: in casa aveva droga, armi e 61 cartucce

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Montebello Jonico per detenzione di armi e sostanze stupefacenti, grazie a una segnalazione tramite l’applicazione Youpol. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Reggio Calabria con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dopo una segnalazione ricevuta tramite l’app Youpol. Questa ha portato a diverse perquisizioni domiciliari e locali nel territorio di Montebello Jonico (Reggio Calabria). Durante una di queste perquisizioni, un uomo originario del luogo è stato trovato in possesso di una rivoltella con matricola abrasa e un involucro termosaldato contenente 40g di marijuana.

Sequestri e arresto

All’interno dell’abitazione dell’arrestato, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Condofuri hanno sequestrato anche un sacchetto di plastica contenente 61 cartucce per pistola di vario calibro. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia in carcere per l’uomo, in attesa di ulteriori indagini.

L’applicazione Youpol

L’applicazione Youpol, disponibile su Apple Store e Google Play, è stata creata per consentire ai cittadini di segnalare episodi di violenza domestica, spaccio e bullismo. L’app permette di inviare video, immagini, audio e testi, anche in forma anonima, facilitando così l’interazione con la Polizia di Stato.

