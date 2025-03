Reggio Calabria, getta rifiuti speciali nel Calopinace: carabinieri in azione, evitato disastro ambientale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce e un arresto sono il risultato di recenti operazioni dei Carabinieri a Reggio Calabria, a Cataforio, mirate a contrastare reati ambientali e furto di energia. Nei giorni scorsi, due interventi distinti hanno portato a significativi risultati, confermando la determinazione dell’Arma nel tutelare la sicurezza dei cittadini e la legalità.

Smaltimento illecito di rifiuti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, nel primo caso, i militari hanno sorpreso in località Fiumara Calopinace un 34enne intento a smaltire illecitamente rifiuti speciali, riversandoli senza autorizzazione nell’alveo del fiume. L’azione tempestiva dei militari dell’Arma ha evitato un potenziale disastro ambientale, bloccando una condotta pericolosa per la salute pubblica. L’uomo è stato denunciato a piede libero per smaltimento illecito di rifiuti.

Furto di energia elettrica

Il secondo intervento si è svolto nell’area pedemontana, dove i Carabinieri, in collaborazione con il personale specializzato dell’ente distributore di energia elettrica, hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica in un’abitazione privata. Il proprietario è stato arrestato con l’accusa di furto di energia elettrica. Queste operazioni si inseriscono in un più ampio piano di contrasto alla criminalità, rafforzando la presenza dello Stato in un territorio complesso.

Indagini in corso

Il controllo capillare del territorio resta una priorità per garantire sicurezza e legalità, prevenendo fenomeni di degrado ambientale e criminalità diffusa. I due procedimenti penali sono nella fase delle indagini preliminari e per i due uomini vale il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva. Per ulteriori dettagli, visita il sito di Cataforio.

