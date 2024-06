Reggia di Versailles evacuata per un incendio, fumo nero dal castello: l'intervento dei vigili del fuoco

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Camion dei pompieri alla Reggia di Versailles, vicino a Parigi, a causa di un incendio. Le immagini del fumo che esce dal castello sono state diffuse da diversi account sui social media. La centrale dei pompieri ha confermato che tutte le unità disponibili a Versailles sono impegnate nell’operazione. La reggia di Versailles è stata prontamente evacuata dai visitatori presenti al suo interno. Secondo le prime informazioni, l’incendio ha avuto origine in un cantiere situato a livello del tetto della Reggia, vicino alla Cour de Marbre.

Paura a Versailles: fumo nero dal tetto

Nel pomeriggio di martedì 11 giugno si è verificato un incendio alla Reggia di Versailles. Le fiamme si sono alzate dal tetto dell’edificio storico, costringendo all’evacuazione dei numerosi visitatori presenti. L’allarme è scattato intorno alle 15:30, quando del fumo nero è stato avvistato fuoriuscire dal tetto del castello.

Le prime immagini dell’incendio sono rapidamente circolate sui social media. La direzione del Palazzo di Versailles, contattata da Le Parisien, ha confermato che l’incendio ha avuto origine durante lavori di conformità in un cantiere situato nell’attico, precisamente vicino alla Cour de Marbre.

L’intervento dei vigili del fuoco

La risposta dei vigili del fuoco è stata immediata. Numerosi mezzi sono stati dispiegati per domare le fiamme che minacciavano uno dei monumenti storici di Francia, con circa 8 milioni di visitatori annuali. La centrale dei pompieri di Versailles ha confermato che tutte le unità disponibili sono state impiegate nell’operazione.

Grazie alla prontezza dell’intervento, l’incendio è stato rapidamente domato. Nessuna persona è rimasta ferita (al contrario dei mille animali morti in un incendio a Bangkok) e, fortunatamente, non si sono registrati danni alle collezioni del patrimonio artistico della Reggia.

Riapertura ai visitatori

Dopo che l’incendio è stato domato, l’ente pubblico ha proceduto a rassicurare i visitatori e il pubblico. Alle 16:00, la Reggia di Versailles ha riaperto le sue porte, come comunicato attraverso un post sul loro account X (precedentemente noto come Twitter): “Il Castello e i giardini sono aperti”. I visitatori sono stati invitati a dirigersi verso i giardini e il parco, gli unici spazi accessibili subito dopo l’incidente.

L’ente pubblico che gestisce la Reggia ha annunciato che saranno avviate indagini per determinare con precisione l’origine e le circostanze dell’incendio. L’obiettivo è garantire che tali incidenti non si ripetano in futuro e assicurare la massima sicurezza per i visitatori e il patrimonio artistico. L’incidente, pur avendo causato preoccupazione, è stato gestito con efficienza e non ha causato feriti o danni alle cose di valore. La Reggia di Versailles torna aperta al pubblico.