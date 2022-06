Referendum, Berlusconi e il siparietto alle urne con la presidente del seggio: "Manca una scheda"

Se dopo aver votato a Milano i quesiti del referendum sulla giustizia Silvio Berlusconi è finito nell’occhio del ciclone per il suo attacco alla magistratura, dentro il seggio il leader di Forza Italia è stato protagonista di un simpatico siparietto con la presidente dell’ufficio elettorale. La scena è stata immortalata con un video dai giornalisti presenti nell’aula ed è così finita sui social.

Lo show di Berlusconi al seggio del referendum

Ma vediamo cosa è successo esattamente. Dopo essere uscito dalla cabina di voto, Berlusconi si dirige tranquillamente verso gli scatoloni predisposti per riporre le schede compilate. In pochi attimi si rende tuttavia conto di un presunto errore.

“Ma mi ha dato solo quattro schede, ne manca una”, dice rivolgendosi alla presidente del seggio. “Quale manca? Non è che le ha messe insieme?”, risponde la donna, invitandolo a controllare bene cosa ha in mano.

Poi gli fa notare dopo qualche istante di incertezza che in realtà, come nella norma, le 5 schede del referendum ci sono tutte e sono posizionate in ordine. A “sparire” era stata quella del terzo quesito, sulla separazione delle funzioni dei magistrati: si trovava dentro un altro modulo referendario.

L’invito della presidente del seggio

“Se si reca di nuovo dietro la tenda, così le sistema lei”, dice a quel punto la presidente dell’ufficio elettorale a Silvio Berlusconi. Lui però non ci sta e risponde al suo invito con un’altra proposta: “Cominciamo prima a mettere queste”, commenta riferendosi alle quattro schede già votate.

La donna tuttavia è irremovibile: “Se per favore torna indietro con tutte le schede, così non ci sono dubbi di nessun tipo, la ringrazio”.

In silenzio il leader di Forza Italia è così stato costretto a fare marcia indietro verso la cabina numero 3 per rivotare la scheda che non era stata segnata, con in mano gli altri quattro fogli.

L’ok all’inserimento delle schede nei box

Dopo aver rivotato, il leder di Forza Italia è ritornato verso le scatole per inserire tutte e cinque le schede referendarie.

Seguito passo dopo passo dalla presidente del seggio, le ha riposte dentro i box una dopo l’altra, rispettando l’ordine dei colori (rossa, arancione, gialla, blu e verde).

In quegli stessi momenti, invitato dai giornalisti a fare le foto di rito, Berlusconi si è tolto la mascherina mostrando un bel sorriso. Insomma, alla fine si è rivelato essere soltanto un piccolo intoppo.